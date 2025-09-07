ニュウマン高輪に「靴下屋UPDATE」が誕生！“POLOポニー”の刺繍をカスタムできるサービスもアツい
東京・ニュウマン高輪 North 4階に、「靴下屋UPDATE」の新店舗が、9月12日（金）にオープンします。
同日から10月12日（日）までの期間限定で、「POLO RALPH LAUREN」の刺繍がいれられるカスタムイベントも開催されるので、この機会をお見逃しなく。
「靴下屋UPDATE」がニュウマン高輪にオープン
「靴下屋」といえば、ベーシックからトレンドデザインまで多彩なソックスがそろっていますよね。ソックス以外にも、タイツやストッキングなどの幅広い品ぞろえが魅力です。
今回オープンする「靴下屋UPDATE」は、“大人の彼女が愛してやまない雑貨な靴下のお店”がコンセプトの、「靴下屋」と「Tabio（タビオ）」の中間に位置するブランド。
ふらっと立ち寄れる雰囲気の店内では、ときめくアイテムと偶然の出合いを楽しめそうですよ。
「ラルフローレン」の刺繍入りソックスがカスタムできる！
そんな「靴下屋UPDATE」がニュウマン高輪店に誕生することを記念して、POLO RALPH LAURENとコラボしたイベントが開催されます。
記念イベントの「CREATE YOUR OWN」では、靴下は5色・ポロ ポニーの刺繍は30色から、それぞれ好きな色を選んで自分だけの1足を作れるんです。
ローファーやスニーカーに合わせてルーズに履けるから、秋の足元コーデにもうってつけですよ。
期間限定で行われる「CREATE YOUR OWN」は、レディース850足・メンズ400足、合わせて1250足分の数量限定だから、気になる人は早めに足を運んでくださいね。
秋の足元を彩るソックスを探しにいこ？
「靴下屋UPDATE」には、POLO RALPH LAUREN以外にも別注ソックスがラインナップ。
EMPORIO ARMANI（エンポリオ アルマーニ）やJILL STUART（ジルスチュアート）、NAIGAI STYLE（ナイガイスタイル）などさまざまなブランドが、靴下屋ならではのテイストでそろっています。
ソックスにこだわりたいこれからの季節に備えて、ニュウマン高輪店でお気に入りの一足を探してみては？
「靴下屋UPDATE」ニュウマン高輪店で、ときめく買い物体験を
秋の足元を彩るアイテムとの新しい出合いが楽しめる「靴下屋UPDATE」。
POLO RALPH LAURENの特別カスタムや人気ブランドとの別注ソックスなどを実際に見て触れて、ニュウマン高輪店でとっておきの買い物体験を楽しんでみてくださいね。
CREATE YOUR OWN
場所：靴下屋UPDATE ニュウマン高輪店（東京都港区高輪2-21-1 ニュウマン高輪North 4F）
期間：2025年9月12日（金）〜10月12日（日）
営業時間：11:00〜20:00
料金：1足につき税込2200円
参照元：タビオ株式会社 プレスリリース
