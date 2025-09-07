三吉彩花、圧巻の美くびれ＆へそピアス姿を披露！ 「カルバン・クライン」コーデに反響
俳優の三吉彩花さんは9月4日、自身のInstagramを更新。圧巻のくびれを披露しました。
この投稿には、9月5日時点で5.4万件を超える「いいね！」が寄せられました。
【写真】三吉彩花、圧巻の美くびれ披露！
圧巻のくびれ＆へそピアスを披露！三吉さんは「Calvin Klein- My bestieeee in Harajuku」とつづり、4枚の写真と1本の動画を投稿しています。フラッグシップストア「カルバン・クライン原宿」で撮影した写真で、抜群のスタイルが際立つ黒いクロップトップにデニムジャケットを羽織ったコーディネートを披露。圧巻のくびれとへそピアスをのぞかせています。
「凄く綺麗でセクシー」三吉さんは、8月28日の投稿でも、今回の投稿と同じくフラッグシップストア「カルバン・クライン原宿」で撮影したモデルショットを公開。黒い透け感のあるトップスに黒いジャケット、ショートパンツに黒いストッキングという大人っぽいコーディネートで、圧巻の美脚を披露しています。この投稿のコメント欄では「とてつもない美」「カッコイイ」「凄く綺麗でセクシー」「脚が長くて綺麗」「本当に人か？ 美の具現化」「脚長っ」と称賛の声が多数寄せられました。
(文:福島 ゆき)