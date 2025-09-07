「グルメを堪能したい都道府県」ランキング！ 2位「福岡県」を抑えた圧倒的1位は？【2025年調査】
四季折々の自然や歴史、食文化、暮らしの雰囲気など、私たちが抱く都道府県のイメージは多彩です。旅行や出身地への思い出が色濃く反映されることもあれば、テレビや雑誌で見た情報が印象を形づくることもあります。
【9位までの全ランキング結果を見る】
All About ニュース編集部は8月7〜8日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「47都道府県のイメージ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「グルメを堪能するならここ！という都道府県ランキング」を発表します。
2位：福岡県／52票2位には、福岡県が選ばれました。
多様な食文化を持つ福岡県。ラーメンから郷土料理、甘味、おつまみまで、さまざまなグルメがそろっています。中でも、福岡グルメを代表する「とんこつラーメン」や、女性にも人気の「もつ鍋」、お土産の定番「明太子」などは有名で、ご当地ならではの味が充実。福岡観光で、グルメを一番の楽しみにしている人も多いのではないでしょうか。
回答者からは「ラーメン、いちごの名産品、明太子など美味しいものがたくさんあった。特にとんこつラーメンが美味しかった」（40代女性／島根県）、「もつ鍋、屋台、明太子、なんでも美味しい」（20代女性／東京都）、「もつ鍋、ごまさば、資さんうどん、鶏皮、鉄なべ餃子、牡蠣 全部が最高」（20代男性／千葉県）、「幅広いジャンルで美味しいものが多いイメージだから」（40代女性／埼玉県）などの声が上がりました。
1位：北海道／141票1位に選ばれたのは、北海道でした。
北海道は、海産物から乳製品、郷土料理、お土産のスイーツまで、多彩なグルメがそろう食の宝庫。カニやウニ、イクラがたっぷりの「海鮮丼」、豪快に味わう郷土料理「ジンギスカン」、スパイス香る「スープカレー」、地域ごとに個性が光る「ラーメン」、そして四季の食材を使ったスイーツなど、魅力的な味がめじろ押しです。
回答者からは「海の幸が美味しくて選びました。うにやいくら、サーモンが乗った海鮮丼が美味しかった」（30代男性／徳島県）、「美味しい海鮮やラーメン、ジンギスカンなどを食べられたからです」（60代女性／愛知県）、「とにかく海鮮が美味しい。お寿司も蟹も絶品だった。ラーメンも美味しかったし、甘い食べ物も充実していて常にお腹いっぱいだった」（30代女性／東京都）、「海産物が仕入れてすぐの新鮮な状態で食べられるのが北海道のいいところだと思います」（20代女性／北海道）などの声が上がりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：児玉 友梨 プロフィール
1987年東京都生まれ。フリーライター。地方に移住し、農業の傍ら地域の魅力や暮らしに役立つ情報を中心に寄稿しています。
(文:児玉 友梨)