¡¡¡Ú¹âÍº¶¦Æ±¡ÛÆüËÜÅý¼£²¼¤ÎÂæÏÑ¤Ç¡ÖÆüËÜÊ¼¡×¤È¤·¤ÆÆ°°÷¤µ¤ìÀï»à¤·¤¿ÂæÏÑ¿Í¤òÄÉÅé¤¹¤ëÀï¸å80Ç¯¤Î¼°Åµ¤¬7Æü¡¢ÂæÏÑÆîÉô¡¦¹âÍº»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£ÂæÏÑÀÒÆüËÜÊ¼¤ÎÎò»Ë¤ÎµÏ¿¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃÄÂÎ¤¬¼çºÅ¤·¤¿¡£»²²Ã¤·¤¿¸µÆüËÜÊ¼¤é¤ÏÊ¿ÏÂ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÁÊ¤¨¡¢ÂæÏÑ¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Îò»Ë¤ò¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡1945Ç¯¤Þ¤ÇÆüËÜ¤¬Åý¼£¤·¤¿ÂæÏÑ¤«¤é¤ÏÆüËÜ¤Î·³¿Í¡¦·³Â°¤È¤·¤ÆÌó20Ëü¿Í¤¬Æ°°÷¤µ¤ì¡¢Ìó3Ëü¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤¬Àï¸å¡¢ÂæÏÑ¤òÅý¼£¤·¤¿¹ñÌ±ÅÞÀ¯¸¢¤ÏÆüËÜ¤ÈÀï¤Ã¤¿Ï¢¹ç¹ñÂ¦¡£ÂæÏÑ¤Ëµ¢´Ô¤·¤¿¸µÆüËÜÊ¼¤Ï¹ñÌ±ÅÞÀ¯¸¢¤«¤é¡ÖµÕÂ±¡×°·¤¤¤µ¤ì¡¢¹ñÀÒ¤¬ÆüËÜ¤«¤éÃæ²ÚÌ±¹ñ¡ÊÂæÏÑ¡ËÀÒ¤ËÊÑ¤ï¤êÆüËÜÀ¯ÉÜ¤«¤é½½Ê¬¤ÊÊä½þ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£