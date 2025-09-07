LiSA、ばっさりカットのボブへア公開「似合ってる」「新鮮」と反響
【モデルプレス＝2025/09/07】歌手のLiSAが7日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、反響が寄せられている。
【写真】LiSA、ばっさりカットで雰囲気一変
「髪を切りました ぼぶです」とつづり、鏡越しに撮影した写真を公開したLiSA。眺めのヘアスタイルやミディアムヘアが多かったLiSAだが、肩上までばっさりカットしたボブヘアを披露していた。
この投稿にファンからは「似合ってる」「新鮮だね！」「真似したい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
