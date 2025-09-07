「バレーボール女子・世界選手権・３位決定戦、日本２−３ブラジル」（７日、バンコク）

世界ランキング５位の日本は、同２位のブラジルに挑んだ。フルセットの激戦に持ち込んだが、１５年ぶりのメダルを逃した。トルコに敗れた準決勝で責任を背負い涙した佐藤淑乃がチームトップの３４得点の活躍。世界トップのアタッカー、ブラジルのガビ（３５得点）に負けない輝きを放った。

２セット連取を許したが、第３セットから流れをつかんだ。試合開始から佐藤がレフトからクロスのアタックを決めるなど５連続得点。一度もリードを許すことなく、２２−１８からは佐藤の３連続得点でセットを奪った。

第４セットは、５連続失点からスタート。しかし、中川のサービスエースや佐藤の強打などで追い上げ、１１−１３から４連続得点で逆転。１９−１９からは佐藤の連続サービスエースを含む３連続得点を決めた。

２４−２３からはブラジルのオーバーネットで勝負が決まったかと思われたが、ブラジルがチャレンジに成功しジュースに突入。ブラジルも粘りを見せたが、最後は２７−２７から佐藤がアタックで連続得点を挙げ、２−２に戻した。

最終セットは取っては取られての攻防。先にマッチポイントを奪ったが、またしてもブラジルが粘りを見せる。日本も決死に食らい付いていったが、最後は石川が高いブロックに阻まれメダルを逃した。

試合後のインタビューでも佐藤は「最後の１点を取りきる力がまだ足りてない」と、涙を浮かべた。それでも「でも楽しくできました。たくさん経験をさせてもらったシーズン。来年はアジア選手権で五輪出場権もかかってくる。そこに向けてさらに何段階も成長をして、戻ってこれるようにしたい」と、さらなる飛躍を誓った。