「バレーボール女子・世界選手権・３位決定戦、日本２−３ブラジル」（７日、バンコク）

世界ランク５位の日本は、同２位のブラジルとフルセットの激闘の末、２−３で敗れ、４位に終わった。２０１０年大会以来１５年ぶりのメダルはならなかった。主将の石川真佑、佐藤淑乃らは涙に暮れた。

前日の準決勝で同４位のトルコに１−３で逆転負けし、４７年ぶりの決勝進出を逃した日本は、４大会ぶりのメダルをかけた戦いに挑んだ。序盤からブラジルのスーパーエース、ガビのスパイクがさく裂。佐藤淑乃のスパイクも平均身長で１３センチ上回るブラジルのブロックに掛かり、序盤から劣勢を強いられた。和田由紀子のバックアタックなどで反撃したが、そのまま押し切られて１２−２５で第１セットを落とした。

第２セットは石川真佑主将が粘り強く決め、佐藤のバックアタックなどで食らいついていったが、ジワジワと引き離されると、ガビを止めきれず、１６−２５で崖っぷちに追い込まれた。

第３セットは日本が５連続ポイントでスタート。佐藤のバックアタックなどで突き放すと、終盤にブラジルに猛追されたが、佐藤のスパイク、サービスエースで嫌な流れを断ち切り、２５−１９で１セット奪い返した。

第４セットはブラジルに５点連取を許したが、石川のスパイク、中川つかさのサービスエース、佐藤のスパイクなどで１１−１１の同点に。佐藤のバックアタックで一時リードを奪った。しかし、その後は一進一退の攻防が続き、佐藤の連続サービスエースなどで食い下がると、２４−２３からブラジルのオーバーネットの判定で一度は日本の２５−２３となった。しかし、この判定を巡り、ブラジルがビデオ判定を要求し、これが成功。ポイント無効で２４−２３で再開かと思われたが、ブラジルにポイントが入り２４−２４となった。アクバシュ監督が猛抗議したが、判定は覆らず。騒然となった。それでも佐藤が奮闘。終盤鬼神のごとく、スパイクを連続で決め、２９−２７で試合を振り出しに戻した。

最終セットは序盤ブラジルにリードを許したが、徐々に反撃。佐藤のブロックで同点に追いついた。さらに９−９から山田二千華のブロックでリードを奪い、先にマッチポイントを迎えたが、２度の好機を生かし切れず。最後は石川のスパイクがブロックされ、ブラジルのパワーに屈する形で１６−１８で落とした。

２３得点でチームを引っ張った石川だが、最後のブロックされた場面に「最後自分がブロックを食らって負けてしまった。迷いなく、思い切って打ち込んだんですけど、シャットされて負けてしまった。その事実は変わらない」としつつ「やり切って最後勝てなかった。やり切って終えることができた」と前を向いた。