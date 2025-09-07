70歳・明石家さんま、万博で「生きてるだけで丸もうけ」生き様を体現 野外フェス熱狂に感謝「なるべく顔を覚えときます」
お笑い芸人・明石家さんま（70）が7日、大阪・関西万博（大阪・夢洲）で野外音楽フェス『さんまPEACEFUL PARK 2025 @大阪・関西万博』を開催し、「生きてるだけで丸もうけ」を体現した。
【写真】万博で実現 明石家さんま＆和田アキ子の大阪2ショット
万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」。大阪の魅力をアピールする「大阪ウィーク〜秋〜」の一環として、さんまによる音楽と笑いのスペシャルフェスが実現した。屋外アリーナ「Matsuri」を約1万1000人が埋め尽くした。
気温30度超を記録するなか、リハーサルから本気で、開演時間の午後4時になって暑さは変わらずとも、さんまは笑顔。いきなり1970年万博のテーマソング「世界の国からこんにちは」を披露し、フロート車に乗ってさんまらがド派手に姿を見せ「こんにちはー！」と手を振った。バルーンも舞う空間で、オブジェもオリジナル仕様で「生きてるだけで丸もうけ」と記された。
吉村洋文大阪府知事による「開幕宣言」までコント仕立てのトークが30分超。その間、さんまはボケ・ツッコミを連発。ナインティナイン・岡村隆史、次長課長・河本準一の病気をあえてイジって、笑顔にさせる場面もあった。EXITが「ポンポーン！」、ジミー大西は「やってる！やってるー！」と盛り上げた。
主演アーティストは、和田アキ子、MISIAからビビアン・ス−、Little Glee Monster、Rockon Social Clubまで多彩。楽曲は、大阪のヒットソングを中心に、笑いをふんだんに盛り込みながら、本気の歌唱＆コラボとなった。
さんまは、ジミー、岡村、EXITと「アミダばばあの唄」のほか、浅田美代子と「浪花恋しぐれ」を本気歌唱。そして最後は「笑顔のまんま」大合唱となり、新曲「さんま DE サンバ」で踊った。
和田アキ子は『アッコにおまかせ！』の生放送後、さんまの古希祝いとして、東京から駆けつけて「さんまは幸せやね」としみじみ。
さんまは「本当にありがとう」と感謝。フロートに乗って場内を周り「なるべく顔を覚えときます」とファンに最後までサービスを尽くした。
■セットリスト
M00：世界の国からこんにちは／明石家さんま、ジミー大西、岡村隆史、EXIT
M01：傷だらけの王者／海原ともこ〜MISIA、Rockon Social Club
M02：ええねん／Rockon Social Club、ジミー大西、岡村隆史、EXIT
M03：アミダばばあの唄／明石家さんま、ジミー大西、岡村隆史、EXIT
M04：赤い風船／浅田美代子
M05：雨の御堂筋／ビビアン、スー
M06：大阪ラプソディー／海原やすよともこ
M07：やっぱ好きやねん／Rockon Social Club
M08：大阪で生まれた女／次長課長・河本準一
M09：浪速恋しぐれ／明石家さんま、浅田美代子
M10：悲しい色やね／MISIA
M11：大阪LOVER／MISIA、Little Glee Monster
M12：世界はあなたに笑いかけている／Little Glee Monster
M13：笑って許して／和田アキ子
M14：あの鐘を鳴らすのはあなた／和田アキ子
M15：もう一度ふたりで歌いたい／MISIA〜和田アキ子
M16：アイノカタチ／MISIA
M17：笑顔のまんま／明石家さんま、浅田美代子、MISIA、ジミー大西、岡村隆史、海原ともこ、次長課長、EXIT、ビビアン・スー、Little Glee Monster、Rockon Social Club
M18：さんま DE サンバ／同上
■出演
明石家さんま、浅田美代子、MISIA
ジミー大西、ナインティナイン・岡村隆史、海原やすよ ともこ、次長課長、EXIT
ビビアン・スー、Little Glee Monster、Rockon Social Club
和田アキ子
ほか
【写真】万博で実現 明石家さんま＆和田アキ子の大阪2ショット
万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」。大阪の魅力をアピールする「大阪ウィーク〜秋〜」の一環として、さんまによる音楽と笑いのスペシャルフェスが実現した。屋外アリーナ「Matsuri」を約1万1000人が埋め尽くした。
吉村洋文大阪府知事による「開幕宣言」までコント仕立てのトークが30分超。その間、さんまはボケ・ツッコミを連発。ナインティナイン・岡村隆史、次長課長・河本準一の病気をあえてイジって、笑顔にさせる場面もあった。EXITが「ポンポーン！」、ジミー大西は「やってる！やってるー！」と盛り上げた。
主演アーティストは、和田アキ子、MISIAからビビアン・ス−、Little Glee Monster、Rockon Social Clubまで多彩。楽曲は、大阪のヒットソングを中心に、笑いをふんだんに盛り込みながら、本気の歌唱＆コラボとなった。
さんまは、ジミー、岡村、EXITと「アミダばばあの唄」のほか、浅田美代子と「浪花恋しぐれ」を本気歌唱。そして最後は「笑顔のまんま」大合唱となり、新曲「さんま DE サンバ」で踊った。
和田アキ子は『アッコにおまかせ！』の生放送後、さんまの古希祝いとして、東京から駆けつけて「さんまは幸せやね」としみじみ。
さんまは「本当にありがとう」と感謝。フロートに乗って場内を周り「なるべく顔を覚えときます」とファンに最後までサービスを尽くした。
■セットリスト
M00：世界の国からこんにちは／明石家さんま、ジミー大西、岡村隆史、EXIT
M01：傷だらけの王者／海原ともこ〜MISIA、Rockon Social Club
M02：ええねん／Rockon Social Club、ジミー大西、岡村隆史、EXIT
M03：アミダばばあの唄／明石家さんま、ジミー大西、岡村隆史、EXIT
M04：赤い風船／浅田美代子
M05：雨の御堂筋／ビビアン、スー
M06：大阪ラプソディー／海原やすよともこ
M07：やっぱ好きやねん／Rockon Social Club
M08：大阪で生まれた女／次長課長・河本準一
M09：浪速恋しぐれ／明石家さんま、浅田美代子
M10：悲しい色やね／MISIA
M11：大阪LOVER／MISIA、Little Glee Monster
M12：世界はあなたに笑いかけている／Little Glee Monster
M13：笑って許して／和田アキ子
M14：あの鐘を鳴らすのはあなた／和田アキ子
M15：もう一度ふたりで歌いたい／MISIA〜和田アキ子
M16：アイノカタチ／MISIA
M17：笑顔のまんま／明石家さんま、浅田美代子、MISIA、ジミー大西、岡村隆史、海原ともこ、次長課長、EXIT、ビビアン・スー、Little Glee Monster、Rockon Social Club
M18：さんま DE サンバ／同上
■出演
明石家さんま、浅田美代子、MISIA
ジミー大西、ナインティナイン・岡村隆史、海原やすよ ともこ、次長課長、EXIT
ビビアン・スー、Little Glee Monster、Rockon Social Club
和田アキ子
ほか