【アツギ×PEANUTS】スヌーピーと過ごす秋冬インナーコレクション♡

「アツギ」から、世界中で愛されるキャラクター「PEANUTS（ピーナッツ）」とコラボした新作インナーが2025年秋冬シーズンに登場しました♡スヌーピーやチャーリー・ブラウンたちが描かれたはらまきやサニタリーショーツ、もこもこボトムなど、寒い季節やブルーな日も心を和ませてくれるラインアップ。アツギならではの快適な着け心地とデイリーに取り入れやすいデザインで、憂鬱な日も楽しく過ごそう！

冷え対策に嬉しいはらまきシリーズ



PEANUTS はらまき

「PEANUTSはらまき」（\1,650税込）は、綿×ポリエステル素材の薄手タイプで冷房による冷え対策におすすめ。キャラクターごとに異なるタグ付きで遊び心もたっぷりです。

PEANUTS もこもこはらまき

さらに「もこもこはらまき」（\1,650税込）はふんわり素材で寒い季節にぴったり♡

PEANUTS 丸編みはらまき

丸編みタイプ（\1,650税込）は縫い目が目立たず、洋服の下でもすっきり着用できます。

おうち時間や外出時に活躍するアイテム



もこもこボトム

「もこもこボトム」（\1,650税込）は、柔らかな伸縮性がありオーバーパンツとしても使える万能アイテム。寒さが気になる時期の外出やおうち時間に大活躍してくれます。

PEANUTS サニタリーショーツ

PEANUTS サニタリーショーツナイト用

「サニタリーショーツ」（\1,430税込）と「ナイト用サニタリーショーツ」（\1,430税込）は、綿混素材で快適なはき心地。

羽根つきナプキン対応の浮きマチ仕様で安心感も◎普段ばきできるのも嬉しいポイントです。

キャラクターと過ごすあたたかな秋冬を♡



アツギとPEANUTSのコラボインナーは、機能性とデザイン性を兼ね備えた心強い味方。冷え対策が欠かせない秋冬も、スヌーピーや仲間たちと一緒なら気分もほっこり♪

はらまきやサニタリーショーツなど、毎日を支えてくれる実用的なアイテムが揃います。

オンラインショップや店頭で手に取れるので、ぜひお気に入りのキャラクターを選んでこの季節をもっと快適に楽しんでみてください♡