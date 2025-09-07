【放置！？子守り押し付け友】子どもの不始末を伝えるとまさかの逆ギレ！？＜第12話＞#4コマ母道場

写真拡大 (全5枚)

あなたは友だちから「利用されているな」と感じたら、どうしますか？　即刻、縁を切りますか？　それとも友だちを失いたくないから、我慢して付き合いを続けますか？　今回は学生時代の友人と久しぶりに再会したら、「子守り要員」として都合よく利用されてしまったママが主人公のお話です。

第12話　あまりにひどい



【編集部コメント】

ミキさん、ようやくエリナさんの目的に気がついたようですね。それにしてもエリナさん……さすがにヒドすぎます。自分の娘は「お転婆」で片付け、お世話をしてもらったうえに代わりに謝ってもらったミキさんには、「ちゃんと見ておいてよね！？」だなんて。「この親にしてこの子あり」なんて言われてしまってもおかしくないくらいの振る舞いですよ？　これまではミキさんも空気を読んで穏便に済ませていましたが……こんな状況に追いやられてしまうくらいなら、もう怒ってしまってもいいと思います！

原案・ママスタ　脚本・ふみまる　　編集・海田あと