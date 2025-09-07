à90Ç¯ÂåJ-POPÀÊ´¬¥æ¥Ë¥Ã¥Èá56ºÐ²Î¼ê¡ÖÇ¯¼è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ä?¡×¥é¥¤¥Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö²ÎÀ¼¤âÍÆ»Ñ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÏÆ³¤¯¸÷¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¡Ä¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬ÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤Í¡×
¡¡ÀõÁÒÂç²ð¤È¤Î²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Öaccess¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡¢µ®¿åÇîÇ·(56)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥½¥í³èÆ°30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤ò½ª¤¨¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö²£ÉÍ½éÆü¥µ¥ó¥¥å¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¥Ã!!!!!!30th anniversary ¤Ç½é¤Î¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¡£¤½¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê²ñ¾ì¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤È²á¤´¤»¤¿»þ´Ö¡¢ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬ÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤Í¡×¤È¡¢access¤Î³èÆ°µÙ»ß¸å¡¢¥½¥í³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤Æº£Ç¯¤Ç30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿µ®¿å¤Ï¡¢²£ÉÍ¡¢Âçºå¡¢Åìµþ¤Î¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖHIROYUKI TAKAMI With You 30th Anniversary Billboard Live¡×¤Î½éÆü¤Î¸ø±é¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ÉñÂæ°áÁõ»Ñ¤Ê¤É²ñ¾ì¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö2³¬¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Þ¤Ç¥Ð¥Ã¥Á¥ê¸«¤¨¤¿¤è¡£¤ß¤ó¤ÊÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤³¤ó¤Ê³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇï¼ê¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¥Ð¥ó¥É¤Î¿ÍÃ£¤â¸À¤Ã¤Æ¤¿¤è¡£¤³¤³¤«¤é¤Î1¸ø±é1¸ø±é¤â¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¥Þ¥¹¡£¥é¥¤¥Ö¤ÏÀ¸¥â¥Î¤À¤«¤é¤Þ¤¿ÌÀÆü¤Ï¤É¤ó¤Ê¸ø±é¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¥Þ¥¹¥Ã¡£See you later&Love you¡×¤È¡¢2ÆüÌÜ°Ê¹ß¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥»¥È¥ê¤¬¥ä¥Ð¤¹¤®¤Æ¤º¤Ã¤ÈÅö»þ¤Î¤³¤È»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¤Ê»þ´Ö¤ò¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£30Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤âÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¸÷¤êµ±¤¯¸÷¤Î¿Í¶¯¤¯âÁ¤¤¸÷¡¢¤À¤±¤ÉBig hug¤ÊÍ¥¤·¤¤¸÷¡£¤³¤Î¿Í¤ÏÆ³¤¯¸÷¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¡Ä¤Ã¤Æ¡×¡ÖÇ¯¼è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ä?¼ã¡¹¤·¤¤¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¡×¡Ö²ÎÀ¼¤âÍÆ»Ñ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ®¿å¤Ï¡¢¥½¥í³èÆ°30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖWith you¡×¤ò9·î1Æü¤Ë¡¢¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖHIROYUKI TAKAMI THE HISTORIES¡×¤ò8·î27Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£