¾×·âàØò²ù¥¿¥È¥¥¡¼á¤ËSNSÁûÁ³¡ª¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¸µ¥«¥ì¡¢Èà½÷¤ÎËÜÌ¾¤òÏÓ¤Ë¡Ä¡Ö¤¦¤ï¤¡¡Ä¡×¡Ö´í¸±¤Ê¹á¤ê¤¬¥×¥ó¥×¥ó¡×¤ÎÀ¼
¡ÖÄ»È©¡×¤â¤Î¤Î¾×·â¥¿¥È¥¥¡¼
¡¡TikTok¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô100Ëü¿Í±Û¤¨¤Î¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤æ¤ê¤Ë¤ã¤Î¸µ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼ÃËÀ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤æ¤ê¤Ë¤ã¤Î¸µ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¡¢¡Ö¤æ¤ê¤¿¤¤CP¡×¤Îà¤¿¤¤¤Á¤¯¤óá¤È¤·¤Æ¡¢¤æ¤ê¤Ë¤ã¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿ºØÆ£ÂÀ°ì¤µ¤ó¤¬X¤ò¹¹¿·¡£ÂÀ°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»ä»ö¤Ê¤¬¤éÌó5Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ê¸ø»ä¤È¤â¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¸µ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¤æ¤ê¤Ë¤ãÍÍ¡×¤È¤ÏÊÌ¤Î½÷À¤È¡Ö¶Ë¤á¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤«¤Ä·ÚÎ¨¡×¤Ê´Ø·¸¤ò»ý¤ÁÂçÁûÆ°¤Ë¡£8·î28Æü¤Ë¼ÕºáÊ¸¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¿ôÆü¸å¤Ë¤Ï¤±¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢¤æ¤ê¤Ë¤ã¤ÎËÜÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡ÖYURIKA¡×¤òÏÓ¤ËÂç¤¤¯Ä¦¤Ã¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤Î²èÁü¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼¾¡¼ê¤ËÄ¦¤Ã¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡£¡¡»à¤Ì¤Þ¤Ç¤æ¤ê¤«¤À¤±¤ò°¦¤·ÁÛ¤¤Â³¤±¤ë¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö´í¸±¤Ê¹á¤ê¤¬¥×¥ó¥×¥ó¤¹¤ë¡×¡Ö¤¦¤ï¤¡¡Ä¡Ä¡Ä¡×¡Ö²¿¤«µ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤è¤êÌá¤·¤¿¤é¥À¥á¤Ê¤ä¤Ä¡×¡ÖÄ»È©¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÈÈà½÷¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£