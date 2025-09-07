◇第96回都市対抗野球大会第9日 準決勝 三菱自動車岡崎2―1日本生命（2025年9月7日 東京D）

都市対抗の醍醐味（だいごみ）である「補強」の2選手が活躍し、三菱自動車岡崎が01年以来24年ぶりの決勝進出を果たした。JR東海から補強した戸田公星投手（37）が6回3安打無失点と好投し、平野英丸（ひでまろ）内野手（27）が決勝となる先制打を放った。

8月11日に三菱自動車岡崎の寮に入った戸田は、最速は142キロながら一度も先頭打者を出さない抜群の制球力だった。社会人19年目の37歳右腕は「粘り強く投げることができたのが良かった。採点するなら100点。コースと高さはうまくいった」と振り返った。

JR東海では「給与係」として鉄道マンの税金や年金の手続きをする。厚生年金や育児休暇の書類に不備がないか丁寧に目を凝らす。自チームでは昨年から兼任コーチ。今回打ち解けた年下の仲間たちに「分かってますよね？」と重圧をかけられたことで「緊張して上がれたのが良かった」と笑った。

同じくJR東海から補強された平野は0―0の3回2死二塁で、バットを折りながら中前適時打。「戸田さんが先発なので一本出したかった」と喜んだ。梶山義彦監督は「補強選手に頼った大事な試合。期待通りやってくれた」と称えた。