お笑い芸人・好井まさおが６日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「好井まさおの怪談を浴びる会」を更新。俳優・山田裕貴をゲストに招いた。

同チャンネルは、怪談の語り部としても人気の好井が、怪談師やタレントをゲストに迎えて心霊、オカルト、ヒトコワなど、さまざまな恐怖談を紹介する。

好井は「ビッグゲスト来ました！」と山田を紹介。視聴者も意外なゲストに大興奮した。好井は「山田裕貴さん、ラジオとかいろんな所で（同チャンネルのことを）言ってくれてんのをファンの方が聞きつけて」とゲスト出演オファーに至った内情を明かした。

山田は、熱烈な歓迎ぶりに照れ笑い。「山田裕貴です。よろしくお願いします」と頭を下げた。チャンネルを知ったきっかけは、昨年に結婚を発表した妻で女優・西野七瀬だと明かし「妻が怖い話が好きで。家で（同チャンネルを）よく流してたんですよ。僕は怖い話苦手で…。苦手なんですけど、見てたら止まんなくなってきちゃって」と話した。

山田は同チャンネルで、とっておきの体験談を披露。耳の肥えた視聴者たちをうならせていた。