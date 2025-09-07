¾¾Ã«¤¬±äÄ¹R¤Ç¶Ïº¹¤ÎÈ½Äê¾¡Íø¤Ç½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¡£¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤â¤¦Ì¾Á°¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ó¤Ê¡×
¡¡³ÊÆ®µ»¡ÖK¡Ý1¡×¤Ï7Æü¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚÂè2ÂÎ°é´Û¤Ç¡ÖK¡Ý1¥ï¡¼¥ë¥ÉMAX¡Á70¥¥í°Ê²¼µéÀ¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È³«ËëÀï¡Á¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡K¡Ý1¥ï¡¼¥ë¥ÉGP½÷»Ò¥¢¥È¥àµé¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Î²¦¼Ô¡¦¾¾Ã«åº¡Ê22¡áALONZA¡¡ABLAZE¡Ë¤ÏÄ©Àï¼Ô¤ÎËö¾¾æù¡Ê19¡áK.I.KteamBLADE¡Ë¤ò±äÄ¹È½Äê2¡½1¤Ç²¼¤·½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡1¥é¥¦¥ó¥É¡ÊR¡Ë¤Ï¾¾Ã«¤ÏÁ°½³¤ê¤ä¥ß¥É¥ë¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¡¢Ëö¾¾¤âº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¤Ç±þÀï¡£2R¤â¾¾Ã«¤âº¸±¦¤Î¥ß¥É¥ë¡¢Ëö¾¾¤Ïº¸±¦¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È°ìÊâ¤â°ú¤«¤Ê¤¤¡£ºÇ½ªR¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÙÉ¹³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È½Äê¤Ë1¡½0¤Ç±äÄ¹R¤ËÆÍÆþ¡£2¿Í¤È¤â¤Ë·èÄêÂÇ¤ò·ç¤¯¤â¾¾Ã«¤Î±¦¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤¬´ñÎï¤ËÆþ¤ê¡¢È½Äê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬2¡½1¤Î¶Ïº¹È½Äê¤Ç²¦¼Ô¤¬½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£Ëö¾¾¤â¤â¤¦Ì¾Á°½Ð¤·¤Æ¤¯¤ó¤Ê¤è¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤È¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£¾¡Íø²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö2·î¤è¤ê¤â1»î¹ç¶´¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ç³Ú¤ËÀï¤¨¤¿¥Ù¥ë¥È¤ò¼é¤ì¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¡£¤¿¤À»î¹ç¤¬±äÄ¹È½Äê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö°µÅÝÅª¤Ë¥À¥¦¥ó°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ì¤Ð¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È»×¤¦¤¬¡×¤È¤ä¤äÉÔËþ¤²¤âËö¾¾¤Ë2Ï¢¾¡¤È¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯¤Ç¤¤¿¡£¤â¤¦¤Ê¤Ë¤âÊ¸¶ç¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ï¡Ö¶â»ÒÁª¼ê¤ÏÅÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Ù¥ë¥È¤â²¿²ó¤âËÉ±Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶â»ÒÁª¼ê¤ò¸«½¬¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¬¡¢ÉÔÆ°¤Î²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È³¤³°¤Î¶¯¹ë¤È¤ÎÂÐÀï¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£