いま抹茶が世界で大ブームに。日本でも“抹茶バブル”が到来し茶葉の価格が高騰しています。ニッポンの抹茶が、なぜここまで世界で愛されているのか？そのルーツを探りました。

■「魅力は味」空前の抹茶ブーム！外国人がハマるワケ

最近やたらと街中で見かけるようになったのが、抹茶大好きの外国人。

1日、都内の抹茶教室を訪れてみると…あっちにも、こっちにも、外国人の姿が。こちらの教室では、なんと９割がこうした外国人観光客なんだそうです。

イタリアからの観光客

「最近、若い世代の間で、ちょっとずつ（抹茶は）人気になっているんです」

そこで、世界的な抹茶ブームがなぜ起きているのか。そのルーツを調べて来ました。

まずは、「抹茶大好き」な外国人に魅力を聞いてみると…

アメリカからの観光客

「とにかく味が好きです。それにヘルシー」

メキシコからの観光客

「魅力はやっぱり味よ。甘くなくて、それでいて独特な風味があって、気分も良くなるんです。健康にいいものも入ってますしね」

メキシコからの観光客

「アイスを食べ終わった後でも、口の中に抹茶の風味が残っているんです。だから素晴らしいんです」

魅力は、なんといっても抹茶独特の自然な甘さ。

若者たちも…

ルーマニアからの観光客

「宿題に集中したいとき、抹茶を味わうんです」

トルコからの観光客

「勉強しているときに抹茶を飲むと、集中できます。コーヒーはカフェインが多すぎるけど、抹茶は量がちょうどいいんです」

スイスからの観光客

「スイスで一番おいしい抹茶です」

スイス最大の都市・チューリッヒで人気の専門店「MATCHA CLUB（マッチャ クラブ）」は、抹茶ドリンクを片手にショッピングができる、おしゃれなお店です。

海外での抹茶人気が高まるにつれ、ニッポンの抹茶を含む「緑茶の輸出額」は年々増え続け、５年連続で過去最多を更新。２０２５年もすでに去年の数字に迫る勢い。

お茶作りの現場では･･･

■「抹茶バブルと言って間違いない」お茶づくりの現場からも嬉しい悲鳴

お茶農家 堀井聡さん

「え、ニコニコできるぐらい。それは嬉しいですよ」

抹茶の茶葉が、去年の２倍近くで取引され、売上も急増。

お茶農家 堀井聡さん

「私の持っている畑の中で、いま２割ほど。抹茶に向けたてん茶製造というのにシフトしていく」

こちらでは、もともと煎茶を作っていましたが、３年前から畑の一部を抹茶用に変えたといいます。

抹茶の加工工場からも嬉しい悲鳴が。

丸山製茶 丸山昌侑さん

「注文の数が多すぎて、なかなか追いつかないぐらい」

今年から抹茶専用の工場を新設したものの、世界中から「抹茶」の注文が相次ぎ、パンク状態。アメリカやヨーロッパはもちろん、最近は中東からも依頼があるようです。

丸山製茶 丸山昌侑さん

「抹茶バブルって言って間違いない」

では、いつごろから抹茶ブームは始まったのでしょうか？

■「飲む」抹茶から、「食べる」抹茶へ 始まりのルーツはハーゲンダッツ？

ドイツからの観光客

「（ドイツでも）すごく人気になってきています。たぶん、ここ２年くらいかな」

オマーンからの観光客

「オマーンではコーヒーが非常に人気です。だけど、最近は、どのカフェでも抹茶が置かれ、大人気になってきているんです」

外国人５３人に聞いたところ、ヨーロッパやアジア、南米などの一部の国では、ブームは５年ほど前から。一方、アメリカでは、１０年以上前にブームが始まっていたと回答。

一体、そのルーツはどこにあるのでしょうか？

そこで、向かったのは抹茶の本場、京都・宇治。訪ねたのが…

中村藤吉本店 中村省悟社長

「中村藤吉本店の代表を務める中村省悟です。僕で７代目ですね」

創業・１８５４年、江戸時代末期から続く老舗中の老舗の茶商「中村藤吉本店」。中でもお店のウリは、抹茶をふんだんに使ったソフトクリームに･･･白玉と小豆をそえた生茶ゼリイ。こちらは、店一番の人気商品。

実はココ、全国でもいち早く“抹茶スイーツの開拓に乗り出した”お店。ここのスイーツを食べるためだけに、わざわざ外国人がやってくるそう。

はじめて登場したのが…

中村藤吉本店 中村省悟社長

「９８年ぐらいだったと思います。うちはソフトクリームからだったんですけど」

かつて、抹茶と言えば、少し『格式が高い飲み物』と見られがちでしたが、こちらのお店では、誰でも味わえるようにと、２５年以上前に「抹茶ソフトクリーム」を開発。

これまでの「飲む」抹茶から、「食べる」抹茶へと変わっていったのです。

では、この『抹茶のソフトクリーム』がブームのきっかけになったのでしょうか。すると、意外な答えが。

中村藤吉本店 中村省悟社長

「ハーゲンダッツもきっかけだと思いますし」

ブームの始まりは、ハーゲンダッツ！？

調べると、抹茶ソフトが発売される前の１９９６年、抹茶を使った『グリーンティー』アイスクリームがハーゲンダッツから発売。

日本茶を海外に輸出している老舗業者にも聞いてみると･･･

ヘリヤ商会 谷本 宏太郎社長

「ハーゲンダッツ・ショックって言って、いきなり抹茶がブワーンと、売れたんですよ」

ハーゲンダッツ・ショック以降、日本でも抹茶ドリンクが登場するなど、世界的なブームに。

では、ハーゲンダッツのアイスがブームのルーツなのか。

■仕掛け人の“日本のお茶文化を守りたい”思いからブームに

しかし、調べを進めると･･･１９９６年の新聞記事で「アメリカで和風アイス」という見出しの記事を発見。ハーゲンダッツの抹茶アイスが発売された１９９６年の３年前に、すでに別の“抹茶アイス”がアメリカで売られていました。

販売したのは、いまもアメリカで存続している「前田園」。

当時の社長は、前田 拓さん。取材を進めると、日本に一時帰国しているとの情報が。

そこで、さっそく空港へ向かうと…接触に成功。

――抹茶ブームの仕掛け人ですか？

前田拓さん

「まあ、そうなるかもしれません」

３２年前、なぜアメリカで抹茶を売り出そうと思ったのでしょうか。

前田拓さん

「（当時）どんどん日本人は、洋食化していって、日本茶も飲まれる場所が減ってきたんですね。このままいったらお茶は飲む場面がなくなるから、なくなるだろうなと…」

１９９３年にアメリカで発売された『前田園の抹茶アイス』。これをきっかけに、抹茶の新しい楽しみ方がアメリカで広まったそうです。

その後、世界に拡大していった抹茶ブームをどう見ているのでしょうか？

前田拓さん

「それは嬉しいですよね。そのつもりでやったことがこんなになるのかと。日本の抹茶がやっぱ美味しいよねというのが、長く続いてくれたらいいと思いますね」

ひとつのアイスから始まった世界的抹茶ブーム。

そこには、「日本のお茶文化を守りたい！」という思いが込められていました。