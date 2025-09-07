¡Úºå¿À¡ÛºÍÌÚ¹À¿Íà£Ö²¦¼êáÅÐÈÄ¤Ç¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î´í¸±µåÂà¾ì¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÏË¹»Ò¤ò¼è¤Ã¤Æ¹Åç¥Ù¥ó¥Á¤Ë¼Õºá
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ëµå¾ì¤¬¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö£±¡×¤È¤·»Ë¾åºÇÂ®£Ö¤òÁÀ¤¦ºå¿À¤Ï¡¢£·Æü¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ç¹Åç¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢£²Ç¯Á°¤Îµð¿Í¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¡Ê£²£°£²£³Ç¯£¹·î£±£´Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¤âÀèÈ¯¤òÌ³¤á¤¿ºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¡£½é²ó¤«¤é¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤¦Ãæ¤Ç¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÃ¥¤¦¤´¤È¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂçÀ¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£µ²ó¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤ÎÀÐ¸¶µ®µ¬Êá¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤ËÅê¤¸¤¿½éµå£±£´£¹¥¥í¤¬¤¹¤Ã¤ÝÈ´¤±¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÄ¾·â¡£ÂÇÀÊ¤ÇÅÝ¤ì¤³¤àÀÐ¸¶¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÊòÁ³¤ÈÎ©¤Á¿Ô¤¯¤·¤¿¡£
¡¡»³Â¼µå¿³¤«¤é¡ÖºÍÌÚÅê¼ê´í¸±µå¤Î¤¿¤áÂà¾ì¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Í½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ëµå¾ì¤âÁûÁ³¡£Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤ÏË¹»Ò¤ò¼è¤ê¡¢¹Åç¥Ù¥ó¥Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£ºÍÌÚ¤Ï°ìÎÝ¥Ù¥ó¥Á¤Ø°ú¤²¼¤¬¤ê¡¢¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Ç¤Ï¾®È¨¡¢±É»Þ¤«¤éÇØÃæ¤òÃ¡¤«¤ì¤¿¡£
¡¡£²ÈÖ¼ê¤ÇÅòÀõµþ¸ÊÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¥«¡¼¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤Ï³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÀ¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£Ìµ»à°ìÎÝ¤«¤é¶ÛµÞÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤À¤¬¡¢ÌðÌî¤òµ¾ÂÇ¡¢ÃæÂ¼¾©¤ò°ì¼ÙÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤êÆó»àÆóÎÝ¡£ºÇ¸å¤Ï¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤ò£±£³£´¥¥í¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÇÊá¼ÙÈô¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢¾Ð´é¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£