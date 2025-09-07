メダルにはあと一歩届かなかった。バレーボール女子の世界選手権（７日、タイ・バンコク）、３位決定戦が行われ、世界ランキング５位の日本は同２位のブラジルに２―３で敗戦。２０１０年大会以来、１５年ぶりの表彰台を勝ち取ることはできなかった。

因縁の相手の前に涙を飲んだ。パリ五輪銅メダルのブラジルとの通算成績は試合前の段階で４６勝９７敗。銀メダルを獲得した２０２４年ネーションズリーグ（ＶＮＬ）では準決勝で勝利を収めたが、その後は３連敗を喫しており、主将・石川真佑（ノバラ）は「勝って終われるようにしたい」と力強く語っていた。

この日は第１セットを１２―２５、第２セットも１７―２５で落とす苦しい展開。「ガビ」の愛称で親しまれるガブリエラ・ギマラエスを軸として攻撃に、日本守備陣が屈する場面が目立った。

後がない第３セットはセッターに中川つかさを投入。序盤の連続得点で流れを握ると、優位に進める。中盤にはギマラエスのスパイクを和田由紀子がブロック。最後には佐藤淑乃（ともにＮＥＣ川崎）がバックアタックを決めて２５―１９で奪った。

第４セットは冒頭から５連続失点。嫌な流れとなるも、１３―１３と同点に追いつき、佐藤のスパイクで勝ち越し。終盤にはサービスエースを２連続で決める。ブラジルも粘ってジュースとなったが、最後は再び佐藤が決めた。

運命の第５セットは序盤からリードを許す。佐藤のバックアタック、石川のスパイクなどで意地を見せてジュースに持ち込むも、勝利の女神はほほ笑まなかった。

前哨戦のネーションズリーグは４位で終戦。今大会はメダルを目標としていただけに、悔しい幕切れとなった。