¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¡×¤Î²£»³Íµ¤¬£·Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤¢¤Îº¢¤«¤é¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡×¤Ë½Ð±é¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²£»³¤ÈÂ¼¾å¤ÏÆ±¤¸Æü¤Ë»öÌ³½ê¤ËÆþ½ê¡££²£°£°£´Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¿¡££²£°£±£¸Ç¯¤Ë¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¤¬Ã¦Âà¤·¤¿»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢²£»³¤Ï¡Ö¤¹¤Ð¤ë¤¬Ã¦Âà¤·¤Æ¤«¤é£¶¿Í»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£°µÅÝÅª¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤ä¤Ã¤¿¤·¡¢¶õµ¤´¶¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¿È¤ò°ú¤¯¤«¤É¤¦¤«¤òÂ¼¾å¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ø²¶¤ÏÌµÍý¤«¤â¤·¤ì¤ó¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤ªÁ°¤¬ÌµÍý¤ä¤Ã¤¿¤é²¶¤âÌµÍý¤ä¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬²¶¤Ï¤¦¤ì£·¤·¤¯¤Æ¡¢º£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ä¤í¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤ÈÂ¼¾å¤ËÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï¡¢²£»³¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÁªÂò»è¤Ï¡Ö¥¼¥í¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¹¤Ð¤ë¤¬È´¤±¤¿¤Ã¤Æ»þ¤ËÏÃ¤·¤¿¤ä¤ó¤«¡£¸Ç¤¤°Õ»Ö¤ä¤Ã¤¿¤·¡¢°ú¤Î±¤á¤¿¤±¤É°ã¤¦Æ»¤òÁª¤ó¤À¡£¡Ø¥è¥³¤â¤«¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¡Ë¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ø¤ó¤·¡£¤À¤«¤é¡¢µÕ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤è¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¤ä¤ó¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÅÇÏª¤·¡Ö¡Ê²£»³¤¬¡Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£