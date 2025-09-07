◇フィギュアスケートISUチャレンジャーシリーズ（CS）木下グループ杯最終日（2025年9月7日 関空アイスアリーナ）

男子フリーが行われ、SP2位の友野一希（第一住建グループ）が151・70点で合計236・78点として2位となった。

序盤に4回転トーループを決めながら、3回転ループや以降の連続ジャンプなどでミス。点数を伸ばすことができず、逆転優勝はならなかった。

演技後の取材で「阪神がマジック1だったので、自分も一緒に優勝を決めたかった」と自ら切り出した友野。以前から阪神ファンを公言しており、セ・リーグを独走する今シーズンの姿に自分の理想を重ね合わせた。

「前回（2年前）に優勝を経験しているので。今回は心の余裕が違った。強いときは、見ていなくても勝手に勝っている感じ。そんな試合がしたいですね（笑い）。“ああ、勝ってんな”みたいな試合がしたい。大切なところでバントを決めきれなかったり、エラーがあったり…。今日は本当にそんな感じの試合だった」

現在の推しは同学年の佐藤輝明内野手。勝負の五輪シーズンを迎え、大の虎党は阪神のような強さを追い求める。