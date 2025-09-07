LiSA「切りました」“ばっさりカット”でボブヘア披露 「色気がある」「昔のLiSAや」と反響
歌手のLiSAが7日、自身のインスタグラムを更新。“ばっさりカット”のボブヘアを披露した。
【写真】「昔のLiSAや」“ばっさりカット”でボブヘアを披露したLiSA
LiSAは「髪を切りました ぼぶです」とヘアカットを報告し、自撮りショットを複数枚アップ。これまでのきれいな赤のヘアカラーはそのままに、レイヤーが入ったボブヘアを披露した。
この投稿にファンからは「おおおーー！」「めちゃかわいい」「ガーリーなのに色気がある!!」など絶賛する声のほか、「懐かしい長さ」「昔を思い出す」「昔のLiSAや」「やっぱりLiSAボブ似合う」と懐かしさを感じる声が多く寄せられている。
LiSAは2010年にテレビアニメ『Angel Beats！』の劇中バンド“Girls Dead Monster”の2代目ボーカル・ユイ役に抜てきされ人気を集め、翌年の11年にミニアルバム『Letters to U』でソロデビュー。その後、テレビアニメ『Fate／Zero』『ソードアート・オンライン』『鬼滅の刃』など人気作品の主題歌を担当している。
