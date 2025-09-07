ºå¿À¡¦ÅòÀõµþ¸Ê¤¬¶ÛµÞÅÐÈÄ¤Ç¥Á¡¼¥àµß¤¦¡¡ºÍÌÚ¹À¿Í¤¬´í¸±µåÂà¾ì¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È
ºå¿À¤ÎÅòÀõµþ¸ÊÅê¼ê¤¬¶ÛµÞÅÐÈÄ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î5²ó¡¢ÀèÈ¯¤ÎºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¤¬ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ÎÀÐ¸¶µ®µ¬Áª¼ê¤ËÆ¬Éô¤Ø¤Î»àµå¡£ÀÐ¸¶Áª¼ê¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤â¡¢¤³¤ì¤¬´í¸±µå¤È¤Ê¤ê¡¢ºÍÌÚÅê¼ê¤ÎÂà¾ì¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÞ¤¤ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÅòÀõÅê¼ê¤ÏÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤Ç2ÎÝ¤Ø¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤òÍÞ¤¨ÆÀÅÀ¤òÍ¿¤¨¤º¡£¶ÛµÞÅÐÈÄ¤ÏÂÇ¼Ô3¿Í¤ò10µå¤ÇÍÞ¤¨¤ë¹¥¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯1¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¡¤Æ¤Ð¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë°ìÀï¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç5²ó¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£