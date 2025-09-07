¡Ú¥°¥ë¥áÆÃ½¸¡Û¤Ö¤é¤êÅÓÃæ²¼¼Ö¤Î¥éー¥á¥ó¡¦±Û¸åÀþ②¿·³ã¸©Ì±¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¡¢¤¢¤Î¥éー¥á¥ó¡¡¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¿É¤µ¤òÇØ»é¤Î´Å¤ß¤¬Êñ¤à¡Ô¿·³ã¡Õ
ÀäÉÊ¤Î¥ï¥ó¥¿¥ó¤¬ºÌ¤ë°ìÇÕ¤ä¿·´¶³Ð¤Î¥Þー¥ÜーÌÍ¤Ê¤É¡¢¥éー¥á¥ó²¦¹ñ¡¦¿·³ã¤Ï¡¢µ¤¤Þ¤Þ¤ËÅÅ¼Ö¤Ç¤á¤°¤ë¤È¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì³¹¤Ç¡¡¤Õ¤È¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥éー¥á¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ö¤é¤êÅÓÃæ²¼¼Ö¤Î¥éー¥á¥ó¡×¤Ï¡¢¿·³ã±Ø¤ÈÇðºê±Ø¤ò·ë¤Ö¡Ö±Û¸åÀþ¡×¡£¸©ÅÔ¡¦¿·³ã»Ô¤ÎÈË²Ú³¹¤«¤é½»Âð³¹¡¢¤µ¤é¤ËÅÄ±à¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ³¤¤Ë±è¤Ã¤ÆÁö¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï½ÐÈ¯¿Ê¹Ô¡ª
¿·³ã¸©Ì±¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡¢¤¢¤Î¥éー¥á¥ó
¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¿É¤µ¤òÇØ»é¤Î´Å¤ß¤¬¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë°ìÇÕ¡£
¿·³ã¸©Ì±¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡¢¤¢¤Î¥éー¥á¥ó¤¬¡¢¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤Ì£
¿·³ã±ØËüÂå¸ý¤«¤éÊâ¤¤¤Æ3Ê¬¡£
°û¿©Å¹³¹¤Î°ì³Ñ¤Ë¤ªÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¡Ö¥éー¥á¥ó¡¡¥ä¥¥½¥Ð£±ÃúÌÜ¡×¡£
ÇØ»é¤Î¤¦¤ÞÌ£¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡Ö¾ßÌýÌ£¡×¤ä¡ÖÌ£Á¹Ì£¡×¤Î°ìÇÕ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤ªÅ¹¤È¤·¤Æ1Ç¯Á°¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÇØ»é¤¬¿É¤µ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¥Þー¥ÜーÌÍ¤¬¡¢¤Û¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÉ¾È½¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Þー¥ÜーÌÍ¤Ç¤¹¡£¡¡
ÆÃÀ½¤Î¥Þー¥Üー¥¿¥ì
¼Ñ´³¤·¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÆÚ¹ü¤Î¥³¥¯¤ò²Ã¤¨¤¿¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿½Ð½Á¥¹ー¥×¤Ë¿ÉÌ£¤Î¶¯¤¤¡Ö¥Ôー¥·¥§¥óÆ¦ÈÄ¾ß¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¿ôÂ¿¤Î¿©ºà¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤¿ÆÃÀ½¤Î¥Þー¥Üー¥¿¥ì¡£
ÆÚ¤Î¤Ò¤Æù¤È¡¢¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¿©ºà¤ò¤µ¤Ã¤È¼Ñ¤Æ¡¢¤«¤¿¤á¤Î¡Ö¤¢¤ó¡×¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¿É¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤¦¤ÞÌ£¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿ÀäÉÊ¤Î¥Þー¥ÜーÆ¦Éå¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Çò¤¯¤Æ¤¤á¤ÎºÙ¤«¤¤ºÇ¾åµé¤Î¹ñ»ºÇØ»é¤Ç¤¹¡£
¼ê¤Å¤¯¤ê¥éーÌý¤ò¤«¤±¤¿¤é½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£
¿É¤µ¤ÎÃæ¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ê´Å¤ß
¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¥Þー¥éー¥Þー¥Üー¥á¥ó¤Ç¤¹¡×
ÎÉ¼Á¤ÊÇØ»é¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¿É¤µ¤ÎÃæ¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ê´ÅÌ£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Þー¥ÜーÌÍ¡£
¿É¤µ¤È¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤Ï¶¯¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ã¤È¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤°ìÇÕ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¼Ñ´³¤·¤ÎÉ÷Ì£¤¬Ç»¤¤¡ÖÍ¥¤·¤µ¤È¥³¥¯¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿½Ð½Á¥¹ー¥×¡×¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ó¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÍí¤àÌÍ
ÌÍ¤Ï¡¢±í»°¾ò¥¨¥ê¥¢¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ëÇØ»é¥éー¥á¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤¿¤á¤Î¡Ö¤¢¤ó¡×¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÍí¤à¤è¤¦¤Ë¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µû²ð¤ÎÉ÷Ì£¤Î½Ð½Á¥¹ー¥×¤Ë¡¢ÀäÌ¯¤Ê¿ÉÌ£¤Î¥Þー¥ÜーÆ¦Éå¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥»¤Î¤Ê¤¤´Å¤ß¤ÎÇØ»é¤Î¡¢£³¤Ä¤¬¼ê¤òÁÈ¤ó¤ÀºÇ¶¯¤Î°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Þー¥Üー¤Î»É·ã¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡ª¡×
¡Ê³ô¡Ë¥·ー¥¢¥ó¥É¥¨¥ë¼èÄùÌòÉôÄ¹¡¡»°ÅÄµ®»Ö¤µ¤ó¡¡
¡Ö¥Þー¥Üー¤Î»É·ã¤ò¤Þ¤º³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ïµû²ð¤Î¤¦¤Þ¤ß¤Ç¤¹¤È¤«¡¢¥Þー¥Üー¤Î´Å¤ß¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ê¥Ýー¥È
¡ÖÇØ»é¤¬´Å¤¤¡£¿É¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤¦¤Þ¤ß¡¢´Å¤ß¡¢¹á¤ê¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤Èµû²ð¤Î¹á¤ê¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£¥Þー¥Üー¥á¥ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ëµû²ð¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤Ç¤·¤¿¡×
¤ª¶¡¤Ë¥é¥¤¥¹¤¬1ÇÕ¡¢ÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ùー¥¹¤¬±í»°¾ò·Ï¤Î¥éー¥á¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤ÎÀ¸¤Î¶Ì¤Í¤®¡×¤¬ÌµÎÁ¤Ç¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤«¤±ÊüÂê¤Ç¤¹¡£
Ç»¸üÌ£Á¹¤â¿Íµ¤
¤µ¤Æ¡¢Â³¤¤¤Æ¤â¡¢ÇØ»é¤Î¤¦¤ÞÌ£¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿°ìÇÕ¡£¥¹ー¥×¤Î¿§¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¤Þ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡¢Ç»¸ü¿É»ÒÌ£Á¹¤Ç¤¹¡×
ÆÃÀ½¤Î¥«¥é¥·Ì£Á¹¤¬¤Î¤»¤é¤ì¤¿¡ÖÇ»¸üÌ£Á¹¡×¡£
ÆÚ¸ª¥íー¥¹¤Î¥Á¥ãー¥·¥åー¤Ê¤É¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤Ï¡¢¥¹ー¥×¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¹È°ìÅÀ¤È¤¤¤¦ËÌ³¤Æ»¤ÎÇò¤ÈÀÖ¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿Ì£Á¹¤Ë¡¢±£¤·Ì£¤Î¿©ºà¤ò¿ôÂ¿¤¯Àø¤Þ¤»¡¢¿¼¤ß¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¸ÂÄê¤Ç¡¢¥é¥¤¥¹¤¬ÌµÎÁ¤ÇÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ£Á¹Ì£¡×¤Î°ìÇÕ¤â¡¢¿É¤¤¤Î¤Ë¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¥Þー¥Üー¥áÌÍ¤â¡¢ÇØ»é¤¬ÎÉ¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇØ»é¤¬¤¦¤ÞÌ£¤òÊñ¤ß¤³¤à¥éー¥á¥ó¤¿¤Á¤ò¤¼¤Ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2025Ç¯8·î28Æü¡ÖÍ¼Êý¥ï¥¤¥É¿·³ã°ìÈÖ¡×ÊüÁ÷¤è¤ê
