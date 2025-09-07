終盤に一時逆転も勝利ならず…U16男子日本代表はニュージーランドに惜敗し4位で大会終了

9月7日、モンゴルのウランバートルで開催されてきた『FIBA U16アジアカップ2025』は最終日を迎えた。前日の準決勝でオーストラリア代表に敗れたU16男子日本代表は、3位決定戦でニュージーランド代表と対戦した。

日本はこの試合でも大黒柱の白谷柱誠ジャックが欠場。ティップオフ直後から相手の高さに苦しみ、第1クォーターを9－24と大きくリードを許した。しかし第2クォーター以降は流れに対応し、高い位置からのディフェンスや3ポイントシュートで互角の展開を見せた。

第3クォーター終了時点で63－74と11点を追う展開の中、最終クォーターに反撃を開始。イヘツグットラックチネドゥ（開志国際高校）のバスケットカウントや高橋秀成（U18川崎ブレイブサンダース）の連続3ポイントで追い上げ、黒田健斗（福岡大学附属大濠高校）の3ポイントで86－88と迫った。残り59.2秒には越圭司（Concordia Lutheran School of Omaha）がフローターを沈めて同点とし、さらに25.5秒には越の3ポイントで逆転に成功した。

しかし直後のディフェンスでニュージーランドに3ポイントを許すと、1点リードの場面でスローインからゴール下を決められ92－93と逆転を許した。残り時間は1.6秒、越がリングに向かってボールを放ったが決まらず。日本はニュージーランドに惜敗し、今大会を4位で終えた。なお、日本は来年開催予定の『FIBA U17ワールドカップ2026』の出場権を獲得している。

個人スタッツでは、越がゲームハイの24得点をマーク。ホーキンス然（開志国際高校）と高橋が16得点、宮里俊佑（琉球ゴールデンキングスU18）が10得点8アシストを記録した。

■試合結果



日本 92－93 ニュージーランド



JPN｜ 9｜29｜25｜29｜＝92



NZL｜24｜28｜22｜19｜＝93

【動画】日本vsニュージーランドの試合フル映像