「今回で最後の写真集という思いでいろいろな衣装やシチュエーションに挑戦しました。不安だった初のランジェリー姿も素敵に撮影していただけたのでぜひ見てください！」

SKE48のセンターとしてグループを牽引し、アイドル史にその名を刻んだ松井珠理奈。1st写真集から10年の時がたち、2nd写真集『アイヲシル』（宝島社）を9月9日に発売する。

「10年前と比べて、身も心も柔らかくなったように感じます。1st写真集では『もっと頑張らなきゃ』という焦りとグループ内の競争を生き抜かなきゃという思いで強い顔をしていて……。いろいろな経験をしたことで自分にも周りにも優しくなれた気がします。逆に変わらないのは笑顔かな。デビュー当時の写真を見ても変わってない気がします（笑）」

現在28歳の彼女。10年後はどんな生活を送っていたい？

「大好きな東海地方をメインに生活を送れていたらとても幸せです。お仕事はもちろん、休むときや遊ぶときも全力で、メリハリのある暮らしを大好きな地元で送れていたら理想ですね。皆さんもぜひ東海地方に遊びに来てください！」

まついじゅりな

28歳 1997年3月8日生まれ 愛知県出身 2008年、「SKE48オープニングメンバーオーディション」に合格。同年10月には、AKB48の10thシングル表題曲『大声ダイヤモンド』のシングル選抜メンバーに抜擢。2018年には「AKB48 53rdシングル 世界選抜総選挙」で1位を獲得。2021年にSKE48を卒業。そのほか最新情報は、公式X（@JURINA38G）、公式Instagram（@jurinamatsui3）にて

※松井珠理奈2nd写真集『アイヲシル』は宝島社より9月9日に発売

写真・鈴木ゴータ