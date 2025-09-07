AKIRA¡¢²»³Ú¥Õ¥§¥¹½Ð±é¤ÇÂæÏÑË¬Ìä¡¡¥Õ¥¡¥óÌó100¿Í¤Î½Ð·Þ¤¨¼õ¤±¤ë
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËEXILE¤ÎAKIRA¤¬6Æü¡¢²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÂæÏÑ¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿ÂæËÌ¾¾»³¶õ¹Á¤Ë¤ÏÌó100¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¼êºî¤ê¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¤Ç½Ð·Þ¤¨¤¿¡£
2019Ç¯¤ËÂæÏÑ¤ÎÇÐÍ¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¥ê¥ó¡¦¥Á¡¼¥ê¥ó¡ÊÎÓ»ÖÎè¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢¤½¤Î¸åÃË»ù¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿AKIRA¡£6Æü¸á¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤é²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¤ê¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤ÇÂÚºß¤·¤¿¤ê¤·¤¿ÆîÉô¡¦ÂæÆî»Ô¤Î¾®µÉ¡Ê¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Î°ìÉÊÎÁÍý¡Ë¤¬Îø¤·¤¤¤È¸ÀµÚ¡£ÆÃ¤Ë°ìÈÖ¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥¿¥ó¥Ä¡¼ÌÍ¡ÊÃ´»ÆÌÍ¡Ë¤Ç¡¢²È¤Ç¤âºî¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤ª¼êÀ½¤Î¥¿¥ó¥Ä¡¼ÌÍ¤Ï¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
AKIRA¤Ï7ÆüÌë¤ËÂæËÌ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡ÖTrendy Taipei Boom J-POP NIGHT¡×¤Ç¥½¥í¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£Æ±¤¸»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡ÖBALLISTIK BOYZ¡×¤È¡ÖPSYCHIC FEVER¡×¤È¤Î¶¦±é¤â¹Ô¤¦¡£
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÂìÂô½¨ÌÀ»á¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡ÖTOBE¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÃËÀ7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖIMP.¡×¤ä¡¢¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î½÷À9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBEYOOOOONDS¡×¡¢¥¢¥ß¥å¡¼¥º½êÂ°¤Î½÷À4¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö@onefive¡×¡¢ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÆàÎÉ¸©½Ð¿È¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¤«¤ï¤Ë¤·¤Ê¤Ä¤¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ê²¦¿´ùè¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
