プロ野球の元名投手・郄村祐氏を父に持ち、モデルや女優として活躍中の郄村梨々花がグラビアに初挑戦した。この挑戦には彼女の強い決意があった。

「長年芸能活動をしてきて、最後の賭けとして挑みました。モデルの仕事は商品の魅力を伝えることですが、グラビアは自分自身を魅せるという違いがあります。芸能の仕事は4、5歳からずっと続けており、中学受験の際に一度休止しました。中学2年で活動を再開して、それからはずっと続けています。大学進学の際にチャンスをいただき、東京へ行くか大学に進学するか悩みに悩みました」

このとき、父の教えが彼女の背中を押す。

「『自分がやりたいことをやることが大切』だと父に言ってもらって、大学進学をやめ、上京しました。両親ともに芸能活動を応援し、理解してくれています」

最後に本誌読者へのメッセージを。

「新たな挑戦で不安なことも多かったですが、周りの方々に支えられ、素敵なものになりました！ いろんな私を知ってもらえたらと思います！」

たかむらりりか

26歳 1999年9月1日生まれ T158・B88W56H80 モデル・女優・タレントとしてマルチに活躍中。昨年は、キャンプ雑誌2誌の表紙を飾り、ショートドラマの主演を果たすなど活躍の場を広げている。9月26日に1stDVD『Hatsu Hana』（エスデジタル）を発売。10月11日12時より秋葉原・ソフマップAKIBAにて発売イベントを開催予定。そのほか最新情報は公式Instagram（@t.riri0901）にて

