撮影ではかわいらしく夏を満喫する姿を見せてくれた宮崎だが、意外とインドアな一面もあるようだ。

「去年くらいから編み物にハマっていて、けっこう上達したんです。帽子なら3、4時間くらいで作れます。最近だとスマホショルダーとナップザックを編みました。自分では上手に作れたんじゃないかなと思います（笑）。欲しい人がいるなら、ファンミーティングで販売してみようかな」

インドア派の彼女に、これから行ってみたい場所を聞いてみると……。

「ニュージーランドに行ってみたいです。カカポという、犬よりも人懐く鳥がいるんですよ。天敵がいない島で育ったから、人間を見ると求愛ダンスをしてくれるみたいで。カカポに会ってみたいですね」

みやざきあみさ

22歳 2002年10月28日生まれ 東京都出身 T151・B78W54H82 2022年、特撮ドラマ『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』に敵組織の幹部・ソノニ役で出演し話題に。近日、23歳のバースデーイベントが開催予定（詳細はSNSと所属事務所「PLAN-D」の公式HPにて）そのほか最新情報は、公式X（@miyazaki_amisa）、公式Instagram（@miyazaki_aa）にて

※FLASHデジタル写真集 宮崎あみさ『Summer Memories』、『Sweet Summer』（光文社）が各電子書店で発売中

写真・高橋慶佑

スタイリスト・田中あゆ美

ヘアメイク・哘 絵美子