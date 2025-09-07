出張族にピッタリ&快適な旅を約束してくれる【New Trip】スーツケースが25%OFF！Amazon「タイムセール」がお得すぎる！
【New Trip】スーツケースが25%OFF！
■New Trip スーツケース
Amazonセール特価：8279円(25%OFF)
■ブラウン 電動歯ブラシ オーラルB iO2S
Amazonセール特価：7988円(32%OFF)
Oral B No.1世界の歯科医師推奨「歯垢除去力99.7%UP」電動初心者の決定版！より健康的な歯と歯ぐきへ。
■DJI ドローン Mini 4 Pro
Amazonセール特価：10万9449円(15%OFF)
日の出や日暮れ、ナイトシーンの繊細な色合いも全部捉えて、驚くほどクリアに撮影できる。カメラで撮影するだけで、細かいディテールまで鮮明に捉えた、見る人を驚かせるような印象的な作品が残せるだけでなく、後で編集してクロップする必要もなく、そのままSNSなどにシェアできる。
■PlayStation 5(CFI-2000A01)
Amazonセール特価：7万2980円(9%OFF)
PlayStation5のゲーム体験を実現するテクノロジーや機能はそのままに、小型化を実現した新モデルのPS5(model group - slim)です。 Ultra HD Blu-rayディスクドライブは着脱可能となり、本体内蔵のSSDストレージは1TB。
■シャープ ドラム式 洗濯乾燥機
Amazonセール特価：11万3682円(23%OFF)
お洗濯のたびに洗濯槽の裏側を清潔にする「洗濯槽自動お掃除」を搭載。洗濯槽の裏側を自動で洗い流し、見えない部分も清潔に。「プラズマクラスター除菌、消臭コース」なら、頻繁に水洗いできない制服やジャケット、ブーツなどをブラズマクラスターで清家にしまする花粉ケアの効果もあり。また、ボタン1つで洗濯槽を水で洗い流し、プラズマクラスターイオンを放出する「槽クリーンコース」を搭載。内部のカビ菌の繁殖を抑えます。
