　４万5278人が入ったスタジアムで、敵のファンを驚嘆させた。

　現地時間９月６日（日本時間９月７日）、日本代表はアメリカのオークランドでメキシコ代表と対戦。難敵相手に互角以上の戦いを見せながらも、０−０のドローに終わった。

　ほぼメキシコのファンで埋め尽くされたオークランド・コロシアムが、日本代表戦士のプレーで沸いたのが43分だ。
 
　７番をつけた左ウイングバックの三笘薫が、タッチライン際で、いわゆるクライフターンをして相手FWロベルト・アルバラードを華麗にかわしたのだ。

　その瞬間、スタンドは「ウォーーー！」とどよめきが起こった。

　敵も味方も関係ない。観衆を酔わせたワンプレーだった。

