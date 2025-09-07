「ウォーーー！」“完全アウェー”のなかで…日本代表７番の超絶プレーにメキシコのファンがどよめいた【現地発】
４万5278人が入ったスタジアムで、敵のファンを驚嘆させた。
現地時間９月６日（日本時間９月７日）、日本代表はアメリカのオークランドでメキシコ代表と対戦。難敵相手に互角以上の戦いを見せながらも、０−０のドローに終わった。
ほぼメキシコのファンで埋め尽くされたオークランド・コロシアムが、日本代表戦士のプレーで沸いたのが43分だ。
７番をつけた左ウイングバックの三笘薫が、タッチライン際で、いわゆるクライフターンをして相手FWロベルト・アルバラードを華麗にかわしたのだ。
その瞬間、スタンドは「ウォーーー！」とどよめきが起こった。
敵も味方も関係ない。観衆を酔わせたワンプレーだった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
