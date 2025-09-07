2025年9月3日（水）から、『ロイズ通信販売』『ロイズ直営店』にて、まろやかでこっくりとした風味の“栗”をはじめ、紅はるかの濃厚な甘みが広がる“やきいも”、ナッツの味わい豊かな“ジャンドゥーヤ”の3種類の限定生チョコレートが販売中です。

生チョコレート（栗）【期間・数量限定】

コク深い栗とミルクチョコレートの上品な口どけが味わえる『生チョコレート（栗）』。ミルクチョコレートにマロンパウダーをブレンドし、栗の味わいをダイレクトに感じられる生チョコレートに仕上がっています。

まろやかなコクのある栗独特の味わいが、ミルクチョコレートととけ合い、より洗練されたおいしさに。隠し味に甘く香るラム酒とブランデーが入っています。

【商品詳細】

生チョコレート（栗）

内容量：20粒

価格：1,215円

生チョコレート（やきいも）【期間・数量限定】

『生チョコレート（やきいも）』は、上品な甘さが特長の紅はるかのやきいもをイメージした生チョコレート。やわらかに香る芋焼酎と香ばしい風味の焼き芋焼酎で風味付けされています。

紅はるかの濃厚な甘みがホワイトチョコレートととけ合って口の中いっぱいに広がり、後味はすっきりとしています。

【商品詳細】

生チョコレート（やきいも）

内容量：20粒

価格：1,215円

生チョコレート（ジャンドゥーヤ）【期間・数量限定】

『生チョコレート（ジャンドゥーヤ）』は、秋にぴったりなジャンドゥーヤのコクと旨みを感じることができます。

ミルクチョコレートにヘーゼルナッツとアーモンドのペーストを練り込んだ“ジャンドゥーヤ”と生クリームを合わせ、生チョコレートに。風味付けにくるみとヘーゼルナッツのリキュールをプラス。ナッツのコク深い香ばしさと生クリームがまろやかにとけ合います。

【商品詳細】

生チョコレート（ジャンドゥーヤ）

内容量：20粒

価格：1,215円

詳細情報

【ロイズ通信販売】

上記商品ご注文期間：2025年9月3日（水）～10月28日（火）

（お届け希望日：2025年9月6日～11月1日）

※注文期間中でも商品がなくなり次第、販売終了。

電話番号：0120-373-612（ロイズ通販センター）

【ロイズ直営店】

上記商品は、2025年9月3日（水）より販売。

※各店商品がなくなり次第、販売終了。

東苗穂店 ・札幌大丸店 ・厚別西店 ・あいの里公園店 ・屯田公園店 ・西宮の沢店 ・ロイズタウン工場直売店 ・上江別店 ・新千歳空港店 ・ロイズ チョコレートワールド

※諸事情により営業時間の変更や臨時休業となる場合があります。

北海道Likers編集部のひとこと

秋になると食べたくなる、栗や焼き芋やナッツ……そんな大人気の秋の味覚が生チョコレートに♡

限定の生チョコレートで、食欲の秋を堪能してみてはいかがでしょうか◎

