使い古したタオルでウエスをつくろうとしたら、糸くずがボロボロになってしまう…そんな経験ありませんか？ じつは、タオルは「切る」より「裂く」方が糸くずが出にくいんです。ここでは、古いタオルを使った簡単なウエスのつくり方とその活用法4つについて、クリンネスト1級のせのお愛さんが解説します。

ウエスづくりはハサミで切らずに裂くのが正解！

古いタオルをウエスにするとき、ハサミで切ると糸くずが出やすく、すぐにボロボロになってしまいがち。そこでおすすめなのが「手で裂く方法」です。

【写真】糸くずが出ないウエスのつくり方

（1） タオルの端に、1cmほどハサミで切り込みを入れる。

（2） 思いきって、ビリビリっと手で裂く。

（3） 最後に、残った端の部分をハサミでカットする。

繊維がそろっているので糸くずがほとんど出ず、裂いた断面もほつれにくいのがポイント。裂くときの「ビリッ」という感触は意外と爽快。お子さんと一緒に楽しみながらストックをつくっておくのもおすすめです。

家じゅうで使える！ウエス活用法

つくったウエスは、家じゅうの汚れ落としに便利。ここでは、とくにおすすめの活用法を4つ厳選して紹介します。

●1：キッチンの油汚れに

小さく裂いたタオルは、フライパンや鍋の油汚れをふき取るのにぴったり。ほんのひと手間で、洗い物の手間を軽減できます。使う洗剤や水の量を減らせるのでエコにもつながりますね。

壁や床に汚れが飛び散ったときにも、サッとふけて便利です。

●2：玄関に常備して

雨で濡れた靴やカバンをサッとふいて、そのまま処分。何枚か常備しておくと、たたきやドアレールの汚れが気になったときにもすぐにふけますよ。

●3：洗面台のちょこっと掃除に

水はねをサッとふいたり、ハンドソープをつけて洗面ボウルを洗ったり。ストックしておくと毎日快適です。

●4：窓やサッシのふき掃除に

雨の日は、湿気を利用してサッシのふき掃除。汚れたらそのまま捨てられるので気楽に使えます。

古いタオルは捨てる前に活用しよう

タオルは「切る」のではなく「裂く」。このひと工夫で、糸くずの出ない使いやすいウエスに。ストックしておけば、家のあちこちで気軽に使えてとっても便利。汚れたらそのまま捨てられるので、洗ったり干したりする手間もかかりません。ぜひ試してみてくださいね。