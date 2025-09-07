ペットの柴犬の写真をX（旧Twitter）に投稿し続け、その自然体のかわいさが人気となっている＠inu_10kg。ESSEonlineでは、飼い主で写真家の北田瑞絵さんが、「犬」と家族の日々をつづっていきます。第85回は「11年目の記念日」について。

犬がわが家にやってきて11周年

今年の8月、犬は毎日涼しい室内で過ごしていた。ある日、気分転換させてあげたくて、母の用事についていって、高野山にドライブした。といっても、私と犬はどこにも降りなかったので、涼しい部屋から涼しい車内に移動して、おりこうに座っていただけである。

外の光を浴びた犬の横顔はまぶしくて、楽しそうに見えちゃうが「家でええのになぁ」と胸に抱えている可能性もある。思わず「犬、どう？」と尋ねたよ。

そして8月といえば、犬がわが家にやってきて11年目の記念日だ！ 2025年8月11日、今年も無事にこの日を迎えました！ やったー！ わんわんやね。今年は「11」の形をしたケーキにした。

「11周年おめでとう、ありがとう」母とロウソクに火を点けて、犬に心からの感謝を贈る。責任が生まれた2014年8月11日の夜から4018日、11年もの歳月を生きてこられた。

ケーキが大好きな犬は変わらない食いしん坊っぷりで、勢いよく頬張った。しかし生クリームが重たくなったのか、昔ならきっと11をまるまる完食していたが、十の位の1を食べきったところで「もうだいじょうぶ」とごちそうさまをした。無理しないでえらい。

このあと、母が父方のお盆の用事で出かけたので、ふたりで昼寝をしていた。8月11日、毎年昼寝をしている気がするなぁ。私が仰向けで寝ていたら、腕と身体のすき間に犬がわがもの顔でヌッ！ と身体を滑り込ませてきた。

翌日になって、一の位の1も完食した。私ももらったけど、冷凍で届いて解凍したのにふんわりしたスポンジ生地に、やさしい甘さのクリームがおいしかった。

お盆に妹が帰ってきた

お盆には、妹が上海から帰ってきた。犬は玄関の向こうに見える人影に向かって「ゔぁんゔぁんっ！」と警戒心から吠えた。威嚇している犬の目は三角につり上がっていたが、玄関の扉が軽やかに開き「犬ちゃ〜ん！ ただいま〜！」と妹が現れたその瞬間、「おかえりー！ おかえりー！」とよろこんで大歓迎であった。

妹にわしゃわしゃとなでられるうちに、みずから寝転んでもっともっとなでるようにうながした。妹の両手に体を委ねている犬を見ていたら、なんだろう、なんだか、生前の祖母が、私に抱っこされた幼かった犬をみて「みーちゃんに抱っこされて最高〜って顔しとる」と笑っていたのを思い出した。

妹に包まれる犬があまりにも最高〜って顔をしていたからだ。

犬はいつも正しくて、気取っていなくて、素直。そんな自覚は毛頭ないやろけど、わが家の灯台として家庭を照らしてくれている。妹もまた、犬という灯台をたよりに帰ってくるんやろう。

妹が帰る前夜には、庭で花火をした。打ち上げ花火にも手持ち花火にも「ふ〜ん」って感じで関心が薄い。「もう家ん中はいっとくわ」と思ってたかもしれへん。

翌朝、妹と両親をお見送りしたあとはまたふたりきりになった。犬は私のひざにめり込むくらいおしりを寄せて座ってきたので、さびしいんかなと勝手に思った。

8月は楽しかったけど、最後の最後にコロナにかかって寝込んでしもた。犬と元気よく歩けることが、いかに僥倖（ぎょうこう）なのか痛感した。これからの12年目もどうか家内安全で、すこやかな日々を過ごせますように。いつもありがとう。