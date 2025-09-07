人気日本人女子レスラーが自慢のフェイスペイントをオフしたナチュラルメイクの自撮りを公開。クールで物憂げな一枚が大きな反響を呼んでいる。

【画像】日本人女子、リラックスした“ナチュラルメイク”自撮り

WWE女子スーパースターのアスカが7日、自身のインスタグラムを更新。パリ遠征中に撮影したとみられる自撮り写真を公開した。

写真にはフランス国旗の絵文字と自身の公式YouTube「KanaChanTV」のテロップが添えられており、またリングで見せるド派手なフェイスペイントではなく、ナチュラルメイク姿で頬杖をついた姿。どこか物憂げに見えるのは、最新のWWEストーリーで同じ日本人女子レスラーであるイヨ・スカイとすれ違いが続き、抗争に発展しつつあることも影響しているかもしれない。

クールなビジュアルの写真には早速ファンから6000件以上の“いいね”が押され、「アスカ最高！」「パリで良い時間を過ごせたことを願ってる。また来てね！」「ナチュラルビューティー」「大ファンです。髪色もめっちゃキレイ！」といったコメントが寄せられていた。

直近の「RAW」では相棒カイリ・セインとともに、“カブキ・ウォリアーズ”としてジャッジメント・デー（ロクサーヌ・ペレス、ラケル・ロドリゲス組）に見事リベンジを果たしたが、次なる展開は同ペアとの抗争継続か、はたまたイヨとの本格抗争か、大きな注目が注がれている。

