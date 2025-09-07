「ニャルソック」が毎日の日課である黒猫ちゃん。まるで学校から子供たちが帰宅するのを見守っているような姿が話題になっています。

この投稿は、記事執筆時点で25万回以上も再生され「もうこの背中はほぼ人間なのよ」「ほのぼのかわいい」といった声が集まっています。

【動画：窓から外の景色を眺める黒猫…】

ニャルソックは毎日の日課

TikTokアカウント「まゆげとみみ」に登場したのは、黒猫の「まゆげ」ちゃん。甘えん坊だけどツンデレなところが可愛くて、飼い主さんをメロメロにさせている猫ちゃんです。

そんなまゆげちゃんの日課は、窓の外を眺めて「ニャルソック」をすること。この日もまゆげちゃんは、家電の上に乗って窓枠に肘を置きながら、ジーっと外を見ていたといいます。外の世界を見るのが楽しいのでしょうね。

今日もお勤めご苦労様です

立ちながら外を見守る姿は、下校中の小学生を見守る近所のおじいちゃん・おばあちゃんのよう。「背中にチャックあるよね…？」と疑いたくなってしまうほど、人間にソックリだったようです。

ずっと外を見ていたまゆげちゃんは、しきりにしっぽを振ったり、足をふみふみしたりしていたのだとか。楽しそうにほのぼのと外を見続ける姿は、癒やし要素満載です！

2人仲良くニャルソック

一緒に暮らす三毛猫の「みみ」ちゃんと一緒にニャルソックをすることもあるまゆげちゃん。アカウント内の別の投稿では、2人で一緒にニャルソックをしている様子も確認できます。

記事冒頭でご紹介した投稿は、TikTokにて2.7万件を超える高評価を集めるなど、大きな反響を呼びました。まゆげちゃんの姿を見て「絶対人間だ！」と疑った方も多いようです。

投稿を見た視聴者からは、「しっぽゆらゆら、楽しそうですね」「ふんふふーんって鼻歌聞こえてきそう」「前からも見てみたい」「下から手を振りたくなりました」など、さまざまなコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「まゆげとみみ」では、まゆげちゃん・みみちゃんが仲良く遊ぶ様子や一緒にニャルソックする様子などが投稿されています。

まゆげちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「まゆげとみみ」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。