¥½¥Õ¥¡¤Ç¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤¤¤ëÇ¢ª¤Õ¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡Ä¤¯¤Ä¤í¤®¤¹¤®¤Æ¸«¤»¤¿¡Ø¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÂÎÀª¡Ù¤Ë¡Ö·Ý½ÑºîÉÊ¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á
Âç¤¤ÊÂÎ¤Ç´Å¤¨¤óË·¡¢¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤ÈÙ¹¤Í¤Á¤ã¤¦Ãã¥È¥é¤ÎÇ¤µ¤ó¡£Âç¹¥¤¤Ê¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤é¡Ä¡©¤Þ¤µ¤«¤Î¿²»Ñ¤Ë¿´¤òÂÇ¤ÁÈ´¤«¤ì¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¬¤»¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤¿Æ°²è¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç7.2Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢¡ÖºÇ¶¯¤Î¤ª¥Ð¥Ö¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¼«Á³ÂÎ¤Ç¹¬¤»¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§¥½¥Õ¥¡¤Ç¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤¤¤ëÇ¢ª¤Õ¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡Ä¤¯¤Ä¤í¤®¤¹¤®¤Æ¸«¤»¤¿¡Ø¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÂÎÀª¡Ù¡Û
¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ÄÙ¹¤Í¤Á¤ã¤¦¤È¤é¤Þ¤ë¤¯¤ó
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤È¤é¤Þ¤ë¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãã¥È¥éÇ¤Î¡Ö¤È¤é¤Þ¤ë¡×¤¯¤ó¤¬¸«¤»¤¿¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤Ç¤¹¡£
¤È¤é¤Þ¤ë¤¯¤ó¤ÏÄ¶¤¬¤Ä¤¯´Å¤¨¤óË·¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤»þ¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Ù¹¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤È¤é¤Þ¤ë¤¯¤ó¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤Î¸µ¤Ë¤¤¤¿Ì¼¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤º¡¢¥Ï¥¦¥¹¤ÎÃæ¤ÇÉÔËþ¤²¤Ë¥à¥¹¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£¤·¤«¤·¡¢¾¯¤·¤·¤Æ¤«¤éÌ¼¤µ¤ó¤¬Éï¤Ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë°ÂÅÈ¤·¤¿É½¾ð¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤Î´Ö¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹
Ì¼¤µ¤ó¤Ë¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤´Ëþ±Ù¤Ê¤È¤é¤Þ¤ë¤¯¤ó¡£¤è¤¦¤ä¤¯Æ°¤½Ð¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ´Å¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ö¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤Ç¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¿´¤«¤é°Â¿´¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤«¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤é¤Þ¤ë¤¯¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¼êÂ¤ò´°Á´¤Ë³«¤¤¤¿ÌµËÉÈ÷¤Ê¥Ð¥ó¥¶¥¤¥Ýー¥º¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ªÊ¢¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤âÁ´¤¯¤ÎÌµÈ¿±þ¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤â¡Öµ¤¤òµö¤·¤¹¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡×¤È»×¤¦¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Î¿É¤µ¤ò¾å²ó¤ë¹¬¤»
²ÈÂ²¤Ë¹¬¤»¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤é¤Þ¤ë¤¯¤ó¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ÎÇ¥¢¥ì¥ë¥®ー¤â°ì½ï¤Ë±¿¤ó¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿É¤µ¤è¤ê¤â¹¬¤»¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£³Î¤«¤Ë¡¢¼«Âð¤Ë¡É²Ä°¦¤¹¤®¤ëÀ¸¤Êª¡É¤¬¤¤¤¿¤é¤Û¤Ã¤ÈÌþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤âÆ°²è¤ò¸«¤¿»ëÄ°¼Ô¤Î¤³¤È¤â¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¾Ð´é¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦¤È¤é¤Þ¤ë¤¯¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö·Ù²ü¿´Ìµ¤·¤Î¥Ø¥½Å·¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÎ¾¼ê¤ÈÎ¾Â¤ò¥Ô¥ó¥È¿¤Ð¤·¤Æ¿²¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë·Ý½ÑºîÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö¤È¤é¤Þ¤ë·¯¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£´ºÐ»ù¤Ç¤¹¤Í¡£Ù¹¤ÍÊý¤¬£´ºÐ»ù¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤È¤é¤Á¤ã¤ó¡¢¿Í´Ö°Ê¾å¤Î¤Í¤¾¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª(¾Ð)¡×¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤È¤é¤Þ¤ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¤È¤é¤Þ¤ë¤¯¤ó¤äÆ±µïÇ¤µ¤ó¤È¤ÎÌþ¤·¤È°¦¤È¹¬¤»¤Ë°î¤ì¤ëÆ°²è¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤È¤é¤Þ¤ë¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§Á¾ÅÄ·Ã²»
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£