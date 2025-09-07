チョコ好き集合ーーーッ！！【スタバ】今飲みたい「新商品」って？

【スターバックス】から、秋らしさたっぷりのドリンクが登場！ 今回は、話題の「季節限定ドリンク」を、スタバマニア@stb_____gramさんのInstagram投稿を参考に詳しくご紹介します。チョコ好きは見逃さないで！

ふわふわムースに心惹かれる「チョコレートムースラテ」

スタバマニアの@stb_____gramさんが「毎年恒例」と紹介する「チョコレートムースラテ」。ふわふわのチョコムースがのっていて、おいしそうな見た目にテンションがあがること間違いなしかも。エスプレッソにアーモンド & ヘーゼルナッツのソースを合わせ「香ばしく豊かな味わい」（公式サイトより）に仕上げられています。ホット・アイスどちらでもオーダーできるのがうれしいポイント。

カスタムで自分好みのドリンクに！

カスタマイズについては、チョコムースとナッツソースの増量はできませんが、ダークチョコパウダーは増量可能。@stb_____gramさんいわく、コーヒーが苦手な人は「シロップを追加するか、ショット抜きで完全にコーヒーを無くしてナッツココアにするのもおすすめ」とのこと。ぜひ参考にしてみて。

writer：Yuri.A