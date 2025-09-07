JO1金城碧海、ソウルファッションウィークで華々しくランウェイデビュー 前日には河野純喜とサプライズ登場も
【モデルプレス＝2025/09/07】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の金城碧海が9月7日、韓国・東⼤⾨デザインプラザ（DDP）にて開催された⼤規模ファッションイベント『SEOUL FASHION WEEK』にてランウェイデビューを果たした。
【写真】JO1金城碧海、ムード漂うランウェイデビュー
3金城はARTS DE BASE×PEGLEGのショーに登場。今年で25周年を迎えた本イベントは、韓国・ソウルの観光スポットがグローバルなファッションステージへと変貌し、街全体がファッション一色に染まる一大イベントとなっている。
9月6日には、KARAのニコルをはじめとするVIPが招かれたブルーカーペットにJO1から金城と河野純喜がサプライズ登場。さらに2人は、アーティスティックなアップサイクルブランド「ul:kin」のショーにフロントロウで姿を見せ、ステージを鑑賞した。
迎えた9月7日、『SEOUL FASHION WEEK』最終日。金城はついにモデルとしてランウェイに登場。その模様はYouTubeでも生配信され、日本からも多くのファンが見守った。
金城が出演したのは、独自のアート性を意識し、服を通じて“驚き”や“遊び心”を提供することをコンセプトに掲げるブランド「ARTS DE BASE」と、アクセサリーブランド「PEGLEG」のコラボレーションショー。“SHE WAS COLOR”をテーマに、衣装がビビッド、パステル、モノクロへと変化していく演出の中、金城は全身ブラックの衣装で登場。フードで目元を隠しながらも、そのオーラだけでムードを漂わせるウォーキングを披露し、観客を魅了した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
