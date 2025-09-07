大潮の日や大うずの日がわかるカレンダーを掲示！うずしおクルーズ「秋の大渦」

「うずしおクルーズ」は年間を通じて最大の渦潮が発生する「秋の大渦」の季節を迎えることを発表しました。

うずしおクルーズ「秋の大渦」

迫力が増し大渦が期待できる秋はまさに「渦潮の旬」は、日本で見られる世界一の自然現象である渦潮を淡路島のうずしおクルーズで楽しめます。

■鳴門海峡の渦潮について

1. 世界最大級の渦潮

鳴門海峡は海峡の幅が1.3kmと狭く、海底断面がV字型で100m以上の深さがある特殊な地形となっています。

また、鳴門海峡が播磨灘と紀伊水道の境となり、満潮と干潮が6時間毎に隣り合わせになることから、海に最大1.5mの滝のような段差が生じます。

これは淡路島の大きさにより、播磨灘と紀伊水道の潮位差が、干満の時差と同じく約6時間になることによるもので、そのため、鳴門海峡の渦潮は「奇跡の渦潮」とも呼ばれます。

これにより激しく複雑な潮流を生み出し、最大約30mの世界最大級の渦潮が発生します。

2. 世界三大潮流

渦潮を生み出す原動力となるのが潮流です。

世界最速クラスの潮流を誇り、メッシーナ海峡(イタリア)・セイモア海峡(カナダ)と合わせて「世界三大潮流」と呼ばれています。

干満の差が大きい時には潮流が10ノット以上(時速20km以上)もの速さになります。

3. 渦潮の発生メカニズム

渦潮は、潮汐によって発生するため、潮汐が強くなるときに大きくなります。

潮汐は月の引力の作用を受け、満月と新月の時は大潮と呼ばれ、最も強くなります(15日周期)。

また、1日の中で6時間毎に満潮と干潮が繰り返され、渦潮も6時間おきに大きくなり、満潮と干潮の境(潮止まり)では渦潮は発生しない時間もあります。

渦潮は1年間発生しますが、春と秋に潮流が最大となることから、春と秋の大潮時には年間を通じて最も大きい渦潮が見られ、その大きさは約30mになります。

特に潮位が高くなる秋は最も迫力のある大渦が見られます。

■日×時間×天候＝世界最大級の渦潮のチャンス

世界最大級の渦潮を見るためには(1)大潮前後の日に、(2)その日の潮流の最強となる時間に遊覧船に乗ることが必要です。

うずしおクルーズのホームページでは、大潮の日や大うずの日がわかるカレンダーを掲示しています。

また、その日の中で潮流が最強となる時間の便を◎で記していますので、大潮の◎の便で世界最大級の渦潮にチャレンジしてください。

ただし、波や風が強くなると渦潮が消されてしまう時があるので天候も重要となりますのでご注意ください。

特にチャンスの大きな便は別添資料を添付しています。

■うずしおクルーズのオススメポイント

・鳴門海峡の遊覧船で唯一！船上ガイドが全便常駐

・鳴門海峡の遊覧船で船体サイズが最大

・鳴門海峡の遊覧船で周遊時間が最長

・Google口コミ 4.3点(2025年7月31日時点／5点満点)

・じゃらん.net口コミ 4.2点(2025年7月31日時点／5点満点)

・乗船者満足度は96％(自社アンケート／回答者数 20,000名／回答期間 2024年3月〜2025年2月／5段階評価で4点以上が96％)

【淡路島うずしおクルーズ基本情報】

世界最大級の渦潮を「咸臨丸」「日本丸」の大型帆船で体験する約1時間のクルージングです。

営業日・出航時間： 公式ホームページにて要確認

料金 ： 中学生以上 3,000円、小学生 1,500円、

幼児 大人1名につき1名無料

場所 ： 南あわじ市福良港うずしおドームなないろ館(道の駅福良)

【別添】

潮速9ノット以上の世界最大級の渦潮になるチャンスが大きな便です。

早めの予約をオススメしています。

・2025年9月7日(日) 出航時刻 10:50発、11:30発

・2025年9月8日(月) 出航時刻 11:30発、12:10発

・2025年9月9日(火) 出航時刻 12:10発、12:50発

・2025年9月10日(水) 出航時刻 12:50発、13:30発

・2025年9月11日(木) 出航時刻 13:30発、14:10発

・2025年9月13日(土) 出航時刻 9:30発

・2025年10月6日(月) 出航時刻 10:50発

・2025年10月7日(火) 出航時刻 10:50発、11:30発、12:10発

・2025年10月8日(水) 出航時刻 11:30発、12:10発、12:50発

・2025年10月9日(木) 出航時刻 12:50発、13:30発

・2025年10月10日(金) 出航時刻 13:30発

・2025年11月5日(水) 出航時刻 11:30発

・2025年11月6日(木) 出航時刻 11:30発、12:10発

・2025年11月7日(金) 出航時刻 12:50発

