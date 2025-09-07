◆国際親善試合 メキシコ０―０日本（６日・米カリフォルニア州オークランド）

ＦＩＦＡランク１７位の日本は、同１３位のメキシコと０―０で引き分けた。約２年ぶりのアジア勢以外との対戦で内容面では手応えをつかんだが、ゴールを奪うことはできず。元日本代表ＦＷの鈴木隆行氏が収穫、課題の両面から試合を振り返った。

＊ ＊ ＊

上田は厳しいボールも収め、味方に繋げる場面が多かった。新しい日本の武器になり得るプレーを示した。フェイエノールトでも、ボールをキープできなければポジションが奪われる危機感の中でプレーしている。欧州で培ったものが出ていた。

一方、サイド攻撃はなかなか機能しなかった。珍しいぐらいに、突破する場面が少なかった。相手のペースに合わせてしまった部分もあったのかもしれないし、有利な状況でボールを受けるシーンも多くなかった。サイドで積極的なプレーが少なかったことは、次戦に向けた改善点に感じられた。

守備面は非常に安定していた。ほとんど崩される場面もなく、競り合いも勝てていた。メキシコ相手にこのパフォーマンスは収穫と言える。特に前半にハイプレスで相手の余裕を奪い、自分たちのペースにもっていけたことは良かったので、プレスの強度が落ちた後半も続けたい。

３バックはけが人が続出していたが、対人の強さを発揮し、選手それぞれから欧州の舞台でプレーしている自信を感じた。誰が出ても３枚で抑えられる選手層を示した。

今後も米国、パラグアイ、ブラジルとＷ杯出場国との連戦が続く。チームとしてＷ杯に向けた準備もしつつ、選手それぞれが生き残っていくための積極的なプレーを見せてほしい。Ｗ杯で使える選手なのか。日本サッカー史上最高レベルの生き残りをかけた戦いは続く。（元日本代表ＦＷ）