◆バレーボール女子 世界選手権（７日、タイ・バンコク）

３位決定戦が行われ、世界ランク５位の日本は、同２位のブラジルに２―３で敗れた。２０１０年大会の銅以来、１５年ぶりのメダルにはあと一歩届かなかった。

２００８年北京、１２年ロンドン五輪金で、昨夏のパリ五輪で銅メダル、前回世界選手権銀メダルのブラジルとは通算４６勝９７敗。７月のネーションズリーグ準決勝でも対戦し、日本はフルセットで敗れてメダルを逃している。

第１セット（Ｓ）から「ガビ」ことギマラエスやベルグマンらの猛攻に遭い、ラリーも取られて、１２―２５で落とした。第２Ｓも１７―２５で取られ、後がなくなった第３Ｓは、セッターに中川つかさを起用。いきなり５連続得点で流れをつくり、セット終盤には、佐藤淑乃がサービスエースを含む３連続得点を挙げ、２５―１９で奪い返した。第４Ｓは佐藤が覚醒。２９―２７ともつれた熱戦をものにし、フルセットへ持ち込んだ。

運命の第５Ｓ。２―５から佐藤が強烈なバックアタックを決め、徐々に相手を追い詰めた。６―８から佐藤がスパイクを決めると、続けてブロックポイントを奪った。山田二千華のブロックで１０点に乗せた。石川が１３点目を奪うと、ブラジルも負けじとガビが同点に持ち込んだ。佐藤がマッチポイントを奪うもジュースに。佐藤が強烈なスパイクで１５―１４とするも、連続失点で追い詰められた。だが日本も諦めず、佐藤が執念の一本を決めたが、最後は石川のスパイクが相手のブロックに阻まれ、１６―１８と激闘をものにできなかった。