¡Ú¹Åç¡ÛÀèÈ¯¡¦¥¢¥É¥¥¥ïÀ¿¤¬4²ó1¼ºÅÀ¤ÎÇ´Åê¡¡ºå¿À¤Î¶¯ÎÏÂÇÀþ¤òÁê¼ê¤Ëºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂçÀ¼±ç¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¾¯¼ºÅÀ
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À-¹Åç¡Ê7Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¹Åç¤ÎÀèÈ¯¡¦¥¢¥É¥¥¥ïÀ¿Åê¼ê¤¬¡¢4²ó1¼ºÅÀ¤ÎÇ´Åê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯1¤È¤·¤Æ¤¤¤ëºå¿À¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¹Åç¡£»î¹ç³«»Ï¤«¤éÂçÀ¼±ç¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¹Ã»Ò±à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¥¢¥É¥¥¥ïÀ¿Åê¼ê¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤«¤é¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥´¥í¡¢¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢½çÄ´¤Ë2¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£3ÈÖ¡¦¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆü½é¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢Â³¤¯º´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢½é²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·2²ó¡¢5ÈÖ¡¦Âç»³ÍªÊåÁª¼ê¤Ë½éµå¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥ì¥Õ¥ÈÊý¸þ¤Ø±¿¤Ð¤ì¡¢2ÎÝÂÇ¤È¤µ¤ì¤ë¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Â³¤¯ÌÚÏ²À»ÌéÁª¼ê¤Ë¤âÃ±ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢¥Î¡¼¥¢¥¦¥È1¡¢3ÎÝ¤È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢7ÈÖ¡¦郄»ûË¾Ì´Áª¼ê¤Ëµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤òÍá¤ÓÀèÀ©¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¸åÂ³¤òÂÇ¤Á¼è¤êºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤È¡¢3²ó¤â¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤éÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤®¤Þ¤·¤¿¡£4²ó¤Ï2ËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È»Íµå¤Ç2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃæÌîÂóÌ´Áª¼ê¤ò¥µ¡¼¥É¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê3¥¢¥¦¥È¡£ÄÉ²ÃÅÀ¤Ïµö¤µ¤º4²ó1¼ºÅÀ¤ÎÇ´Åê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£