女優の福原遥が、２７歳の誕生日を迎えたことを報告した。

８月２８日が誕生日だった福原は６日、自身のインスタグラムを更新。「先日２７歳になりました たくさんのお祝いメッセージありがとうございます！ 応援してくださっている皆様のおかげで、今の自分があるので心から感謝致します！」と記し、女優の橘里依との２ショットに加え、複数のお祝いショットをアップした。

「これからも周りにいる、支えてくれている大切な人を大事にし、感謝を忘れずに過ごしていきたいです！ たくさん笑って自分らしく、トキメキを大切に、悔いのない一年を 新しいことにもどんどん挑戦しちゃお〜っと ２７歳もどうぞよろしくお願い致します！」とつづった。

この投稿には「可愛すぎだよ ２７歳も沢山活躍することを願ってます」「可愛い 綺麗 透明感世界一」「輝いてる」「いつもキラキラ笑顔」「かわゆいかわゆい」「おめでとうございます いつも元気もらってます」など祝福の声が寄せられた。

福原は２００９年から１３年に放送された子供向け料理番組「クッキンアイドル アイ！マイ！まいん！（ＮＨＫ Ｅテレ）で、主人公の少女・柊まいんを演じて注目を集め、「まいんちゃん」の愛称で親しまれた。近年は朝ドラや月９ドラマで主演をつとめたほか、大河ドラマ「べらぼう」の花魁役でも話題となった。