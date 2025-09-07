◆パ・リーグ 西武―ロッテ（７日・ベルーナＤ）

西武のドラフト５位ルーキー・篠原響投手（１８）＝福井工大福井＝は４回２／３を７安打４失点で降板。１軍初登板初勝利とはならなかった。

初回の１球目、１軍デビュー初球は１５１キロをマーク。先頭の高部に左前安打、１死一塁から寺地に四球を与え２死一、二塁とされると、藤岡に中前適時打を浴びて先制を許し悔しげに顔をゆがめた。だがその後は、佐藤から１３７キロカットボールでこの日初めての三振となる空振り三振を奪い、切り抜けた。

２回は２死からファームも合わせてプロ入り後初の死球を与える。続く高部にも中前安打でつながれ２死一、二塁とされたが、次打者は投ゴロに打ち取った。

３回は見逃し三振、空振り三振と順調に２死を奪ったが、２死から藤岡に右前安打、続く佐藤に右翼スタンドへの２ランを浴び３―０とリードを広げられた。

４回は先頭の山本大に中堅フェンス直撃の二塁打、続く小川に犠打を決められ１死二塁とされると、高部に中犠飛を打たれ４点目を失った。

５回も２死から四球を与え、次打者に一塁強襲の内野安打で１死一、三塁とされる。ここで西口監督が交代を告げ、この回限りで降板となった。２番手として、浜屋将太投手が上がった。

篠原は福井工大福井から２４年ドラフト５位で西武に入団。球団では９９年の松坂大輔以来２６年ぶりの快挙となる高卒新人での初登板初勝利を目指していた。