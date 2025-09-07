「skeletons in the closet」の意味は？「skeletons」はわかりますよね…？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「スキャンダル、恥ずかしい秘密」でした！

直訳すると「クローゼットのなかのガイコツ」。

このフレーズは、秘密にしておきたい恥ずかしい事実やスキャンダルを表します。

政治家や有名人に対して用いることが多いそうですよ。

「He’s being very careful so that no one will find out about the skeletons in his closet.」

（彼は、秘密が暴露されないようにとても気をつけています）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。