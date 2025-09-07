「skeletons in the closet」の意味は？「skeletons」はわかりますよね…？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「skeletons in the closet」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「スキャンダル、恥ずかしい秘密」でした！
直訳すると「クローゼットのなかのガイコツ」。
このフレーズは、秘密にしておきたい恥ずかしい事実やスキャンダルを表します。
政治家や有名人に対して用いることが多いそうですよ。
「He’s being very careful so that no one will find out about the skeletons in his closet.」
（彼は、秘密が暴露されないようにとても気をつけています）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
