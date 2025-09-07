店長から遅番出勤の依頼…快諾し、ついに女性客の顔を見られるかもと期待｜この2人、接点ゼロです【ママリ】

この漫画は、ナエくま(@naekuma358)さんのバイト先のクレーマーが、自分本位の言動が原因で他のお客様との間で次々にトラブルを引き起こし、他店で最終的に出禁になるまでのエピソードを描いた作品です。『この2人、接点ゼロです』第15話をごらんください。

女性客が来ると、店長たちも「勘弁してよ」という対応をすると主張する問句さん。





ですが実際には逆で、店長たちは、女性客を睨みつける問句さんの態度にうんざりしていたのでした。

ある日の勤務中、ナエくまさんは店長から声をかけられます。シフトの相談のようです。





店長が多店舗のヘルプに行き、夜の時間帯の人手が足りないため、一日だけ夜に出てもらえないかとの相談でした。





断るようなそぶりをして、シフトの変更を快諾するナエくまさん。



冗談の言い合える、仲の良い職場のようですね。





たまには遅番出勤もいいと思ったナエくまさん。



そして、まだ顔を見たこともなかった女性客と、いよいよ対面するかもしれません。





普段はランチのシフトで働いているナエくまさんでしたが、ある時店長から、遅番で一日だけ出てほしいと頼まれ、快諾します。



これまで話にしか聞いてこなかった女性客の顔を、いよいよ見られるかもしれない…そんな興味本位な部分もありました。





口を開けば不満ばかり…自分本位の言動の結果は自分に帰ってくる

ナエくまさんが働く飲食店の常連客・問句さんは、いつもどこか不満げで、他人への愚痴が絶えない人物でした。ある日も「同じ時間帯によく来る女性が、食後にトイレで吐いている」と決めつけ、それを“気に入らない”とナエくまさんに話してきたのです。しかしその話に確証はなく、ただの思い込みのようでした。



その後も問句さんは、特に根拠もなく他のお客さまを悪く言ったり、勝手な想像で相手を批判したりと、不快な発言を繰り返します。店長が注意を促しても態度は改まらず、相手を否定する言動は続いていました。



ある日、ナエくまさんがよく行くお店で、煙草の煙を吸いたくないにもかかわらず喫煙席に座るという自分本位の振る舞いからお客さまとトラブルを起こしてしまいます。見かねた店主によって問句さんは出禁を言い渡されることになりました。飲食店は、多くの人が一緒に過ごす場所です。仕事や勉強の緊張から解放され、気分良く食事ができるペースであるのが理想的ではないでしょうか。自分本位な振る舞いは、結果的に自分の信用や居場所を失うことにつながると気づかされるエピソードです。





