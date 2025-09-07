SUPER EIGHT横山裕、村上信五に脱退を相談した過去 グループ残留を後押しした言葉「お前が無理やったら俺も無理やぞ」
SUPER EIGHTの横山裕と村上信五が、7日放送の日本テレビ系『あの頃からわたしたちは』第6弾（後3：00〜後3：30※関東ローカル）に出演した。同じ日にオーディションを受け、2004年に同じグループでデビュー。29年にわたって苦楽をともにした村上を「今会いたい人」として指名した横山が2人きりでトークを繰り広げた。
【写真】晴天の中…ランニングポーズをとる横山裕（SUPER EIGHT）
同番組は「同窓会」「再会」をテーマにしたドキュメンタリーバラエティー。今回は「今さら面と向かって言えなかったあの時の感謝を伝える」ドキュメンタリーとして“ヨコヒナコンビ”として知られる2人の思い出の店で語り合った。
2018年にメインボーカルを担っていた渋谷すばる、2019年には錦戸亮がグループを脱退した。横山は「すばるが脱退してから、6人時代があって、めちゃめちゃパワーバランスがおかしくなったやん？圧倒的なボーカルやったし、空気感も変わったし…みんな頑張ろうとした。俺は引いた方がいいのかなと思って」と村上に相談したことを振り返った。
当時、横山は「俺は無理かもしらん」と伝えたそうで村上は「覚えてる」と相づち。「（村上が）『お前が無理やったら俺も無理やぞ』って言ってくれたのが俺はうれしくて。で、今につながってるんやろな、と言えてなかった」と口に出す横山に、村上は「はよ言うてくれや」と笑った。
「『そっか、頑張って選択したやもんな 応援するわ』っていけるわけやん」とする横山に村上は「そんな選択肢はゼロやった」と即答。続けて「すばるが抜けたいってなった時、3人で話したやんか。固い意志やったし引き留めたけど、そうじゃない道を選んだ。それはもう背中押すしかないけど、あれも“ヨコもかい！”ってなったらマジで（グループに）いる意味がわからへんし。だから『逆の立場で考えてくれよ」って言うた。オレが抜けるってなった時に一人で残る？っていなくなるという発想がなかった」と言い切った。
横山は「うれしかった。すばるに『なんでそんなこと言うねん』って悲しかったし当時は腹が立った。今、考えたらすばるのおかげでもある。5人の関ジャニ∞を経てSUPER EIGHTになれてなかったんじゃなかったかな。あいつの決断がないと」と感謝も。村上は「多分、音楽とかって言ってもなんとなくはできてたけど、今ほど根を詰めてって感じじゃなかった。めっちゃ成長させてもらった」と同意していた。
