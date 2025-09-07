ニッポン放送『ショウアップナイター』冒頭で石破首相の辞任会見 1回表途中から優勝かかった阪神戦中継→試合終了まで届ける
ニッポン放送では、7日放送の「ニッポン放送ショウアップナイタースペシャル」として甲子園球場から、阪神タイガースの優勝がかかったゲームとなる「阪神×広島」の一戦を届けているが、試合中継開始前に石破茂首相の辞任会見を急きょ、生中継でつないだ。
【写真】ニッポン放送『ショウアップナイター』この日の布陣は江本孟紀＆山田透
試合中継前の野球情報番組「ニッポン放送ショウアップナイタープレイボール」（後5：50〜18：00）内の午後5時58分からニッポン放送の森田解説委員によるスタジオニュースから辞任会見の放送対応を開始し、午後6時からスタートした石破茂首相辞任会見を6時6分すぎまで生中継した。
6時6分すぎに辞任会見をスタジオの森田解説委員が引き取り、6時7分から甲子園球場にマイクを移し、1回表の広島の攻撃途中から「阪神×広島」戦を「ニッポン放送ショウアップナイタースペシャル」として、解説・江本孟紀、実況・山田透で伝えている。なお、試合中継は、試合終了まで届ける。
