歌手の松本伊代（60）が7日、自身のインスタグラムを更新。念願のコンサートに行ったことを報告した。

松本は「念願だった松田聖子さんのコンサートへ！！！優ちゃんと一緒にいかせていただきました」と、親友の早見優（59）と一緒に、今年デビュー45周年を迎えた松田聖子（63)の日本武道館で開催されたコンサートに行ったと報告。

「始まる前からワクワク オープニング聖子さんの登場ではウルウル 可愛さとハッピーオーラと デビュー前TVで聖子さんを見ていた感情が溢れ出しました」とし、「まさに、聖子さんの45th最新アルバムのタイトル通り『永遠のアイドル、永遠の青春、松田聖子。』です！！！」と興奮冷めやらない様子。

「終始、優ちゃんと可愛いね、すごいね、と語り合い、終わってほしくない時間でした。あー、楽しかったなぁー。すてきな日だったなー。また見たいなー。コンサート後にハッピを着ているファンの方々が可愛くて優ちゃんと着たいね！とグッズ売り場へ 今度はこのハッピを来て参戦するぞ！！」とハッピ姿の写真も披露した。

楽屋にも訪れたようで、「#聖子さんと本当に久しぶりにお会いでき言葉にできない #お変わりなくとっても綺麗で可愛い #サヨウナラと手を振ってくださった姿もとても綺麗で可愛くて素敵です」と感想を記していた。