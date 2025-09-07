ANYがハローキティと初コラボ！レディス＆キッズの限定アイテムが登場

オンワード樫山が展開するブランド「ANY（エニィ）」から、サンリオの人気キャラクター・ハローキティとの初めてのコラボレーションアイテムが9月12日（金）より発売されます。レディス向けTシャツやスウェット、フェイクファーバッグのほか、キッズ向けにはなりきりパーカーやジャンパースカートなどもラインナップ。さらに大人も子どもも一緒に楽しめる雑貨も揃い、日常にときめきを添える特別なコレクションです♪

ANY×ハローキティのレディスアイテム

レディスには、ハローキティのロゴをあしらったTシャツ（税込4,990円）が登場。ホワイトやチャコールなど4種類から選べます。

さらに、カジュアルな着こなしにぴったりのロゴスウェット（税込5,990円）は、レッド・ライトグレー・ネイビーの3色展開。

バッグ類も充実しており、ホワイトのフェイクファーバッグ（税込4,990円）は小ぶりながら可愛さ抜群。

ブラックのキルトショルダーバッグ（税込6,990円）は、実用性と大人可愛さを両立しています。

ANY×ハローキティのキッズアイテム

キッズラインでは、耳付きフードが愛らしい「なりきりパーカー」（税込4,990円～）が登場。オフホワイトの柔らかなカラーで、秋冬コーデに活躍します。

さらに、アップリケ付き長袖Tシャツ（税込2,990円～）はオフホワイト・ブラック・レッドの3色展開。

インディゴデニムのジャンパースカート（税込5,990円～）はシンプルでおしゃれ。

オフホワイトの2WAYショルダーバッグ（税込3,990円）は、Fサイズで大人も使いやすいデザインです♡

日常にときめきを添えるコラボ♡

ANYとハローキティの初コラボレーションは、大人も子どもも一緒に楽しめる充実のラインナップ。

普段使いしやすいTシャツやスウェットから、特別感のあるバッグや雑貨まで幅広く揃っています。

9月12日（金）から店舗や公式通販サイト「オンワード・クローゼット」で販売されるこの限定アイテムは、毎日のコーディネートを華やかに彩ってくれるはず。ぜひお気に入りを見つけてみてください♪